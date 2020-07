Neukölln: Autos brennen - Anwohner in Lebensgefahr

Ein Mieter riskierte für sein Auto sogar sein Leben: Er sprang in den Wagen in der Garage und fuhr mit seinem BMW durch das Feuer ins Freie.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In den vergangenen Tagen hatten immer wieder Autos gebrannt, auch in Neukölln.

In einer offenen Garage in Berlin-Britz haben in der Nacht zu Montag acht Autos und zwei Mopeds gebrannt.

In Neukölln haben mehrere Autos in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Für die Anwohner bestand Lebensgefahr.

Feuerwehreinsatz Autos brennen in Neukölln - Anwohner in akuter Lebensgefahr

Berlin. In einer offenen Mietergarage eines Wohnhauses an der Jahnstraße Ecke Buschkrugallee im Neuköllner Ortsteil Britz haben in der Nacht zu Montag acht Autos und zwei Mopeds gebrannt. Wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung war auch das Wohngebäude betroffen. Laut Feuerwehr bestand für die Bewohner des sechsgeschossigen Hauses Lebensgefahr. Die Parkplätze liegen unter dem Wohnbereich des Gebäudes.

#Brand in #Britz

In der Jahnstraße brannten 6 Pkw in einer offenen Garage mit Übergriff auf das Wohngebäude. 50 Kräfte der @Berliner_Fw waren im Einsatz, löschten den Brand, belüfteten und kontrollierten 24 Wohnungen. 100 Personen wurden betreut, 6 vom #Rettungsdienst versorgt. pic.twitter.com/3Ym7QKUedW — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 13, 2020

Ein Mieter riskierte für sein Auto sogar sein Leben: Er sprang in den Wagen in der Garage und fuhr damit durch das Feuer ins Freie. Sechs Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte.

Für seinen BMW riskierte ein Anwohner sein Leben. Er fuhr damit durchs Feuer.

Foto: Morris Pudwell

Feuer in Neukölln: Drei Wohnungen unbewohnbar - Fassade rauchgeschwärzt

Alle Bewohner mehrerer Gebäude mussten ihr Wohnungen verlassen. Einen Großteil der 33 Wohnungen hätten die Einsatzkräfte gewaltsam öffnen müssen, sagte ein Sprecher. Insgesamt wurden 100 Menschen betreut und 24 Wohnungen und ein Café belüftet, wie die Feuerwehr twitterte. Drei Wohnungen, die direkt über den Stellplätzen liegen, wurden unbewohnbar.

50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und löschten die Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Brandermittler waren am Mittag noch vorm Ort und sicherten Spuren.

Über den offenen Garagen liegen Wohnungen. Für die Bewohner bestand Lebensgefahr.

Foto: Morris Pudwell

Der starke Rauch des Feuers schwärzte die Fassade des Wohnhauses bis unter das Dach. Aufgrund der großen Hitze zersprangen Fensterscheiben in den Wohnungen, Plastikgegenstände auf den Balkonen der Mieter, wie etwa Blumenkästen, schmolzen.

19-Jährige ruft Feuerwehr, weckt Nachbarn und rettet ihre Geschwister

Linda B., die in dem Haus an der Jahnstraße wohnt, hatte in der Nacht die Flammen bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Dann weckte die 19-Jährige alle Nachbarn im Haus und führte ihre kleinen Geschwister ins Freie. Womöglich verhinderte die mutige junge Frau damit Schlimmers. Statt sich von dem Schrecken zu erholen, trat die Krankenschwester am Nachmittag ihren Dienst auf der Intensivstation im Klinikum Neukölln an.

Linda B. (19) rief die Feuerwehr und warnte alle Nachbarn.

Foto: Andreas Gandzior

Gegen 3 Uhr ging Lindas Notruf bei der Feuerwehr ein, um 4 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Während des Einsatzes war die Buschkrugallee zwischen Bürgerstraße und Siversufer in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Brennende Autos in Neukölln: Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung

Kurz zuvor hatte an der nahe gelegenen Karl-Marx-Straße gegen 2.40 Uhr ein Auto gebrannt. Passanten bemerkten die Flammen an dem Wagen und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Vollbrand, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf einen davor geparkten Skoda übergriff. Verletzt wurde niemand.

Ein Feuerwehrmann löscht ein Auto an der Karl-Marx-Straße.

Foto: Morris Pudwell

In beiden Fällen ermittelt laut Polizei das Branddezernat des Landeskriminalamtes. Der politische Staatsschutz habe die Fälle bislang nicht übernommen, sagte ein Sprecher. Dies geschieht immer dann, wenn ein politisches Motiv vermutet wird.

Einen politisch motivierten Hintergrund - etwa durch linksextremistische Täter - sieht die Polizei nur bei einem kleinen Teil der 2020 begangenen Taten. Bei den meisten Brandstiftungen werden Vandalismus, pyromanische Tendenzen, gezielte Racheaktionen im privaten Umfeld, Versicherungsbetrug und sogenannte Verdeckungsbrände angenommen. In einem solchen Fall soll mit einem Feuer eine andere Straftat verdeckt werden.

Am Wochenende brannten in Berlin wieder zahlreiche Fahrzeuge

Bereits am Wochenende hatten wieder mehrere Fahrzeuge in Berlin gebrannt, auch in Neukölln. Ende Juni war es in Neukölln zu einer Serie von Autobränden gekommen. Vier Nächte in Folge brannte es im Norden des Bezirks. Die Polizei geht in jedem der Fälle von Brandstiftung aus. Seit Jahresbeginn wurden bislang mindestens 301 Fahrzeuge direkt angegriffen oder durch Flammen beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. (mit dpa)