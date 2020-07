Rummelsburg: Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren und verletzt

+++ Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren und verletzt +++

Bei einer Verkehrskontrolle ist am Montagabend ein Polizeibeamter in Rummelsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte der Angehörige einer Einsatzhundertschaft mit seinen Kollegen gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße Ecke Emma-Ihrer-Straße die Einhaltung der Geschwinidigkeit. Ein Motorradfahrer, der zu schnell in Richtung Rummelsburger Landstraße unterwegs war und überprüft werden sollte, missachtete die Anhaltezeichen des Beamten, versuchte an ihm vorbeizufahren und erfasste ihn mit dem Außenspiegel, wodurch er zu Boden stürzte. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass sich der Polizeiobermeister einen Rippenbruch sowie Prellungen und Schürfwunden zugezogen hatte. Dem Motorradfahrer gelang unerkannt die Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Feuerwehr löscht Brand an der A113 - Schaulustige sehen zu +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand an der A113.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 23.30 Uhr ist die Berliner Feuerwehr am Montag zu einem Brand an der neuen Späthstraße in Baumschulenweg gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten dort jedoch nichts entdecken.

Es stellte sich heraus, dass sich das Feuer rund 500 Meter entfernt an der Stadtautobahn A113 - direkt am Mauerweg - befand. Es brannten rund 20 Quadratmeter eines Waldstücks, das nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesteckt worden sein könnte. Die Polizei kontrollierte einen Mann, der sich ganz in der Nähe des Feuers aufhielt.

Autofahrer auf der A113 hatten unmittelbar am Brandort gehalten und die Feuerwehr alarmiert. Schaulustige liefen auf dem Standstreifen der Autobahn umher, um das Feuer zu beobachten. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, dass ein Auto brennen würde. Dies erwies sich jedoch als falsch.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

+++ Radfahrer und Moped-Fahrer bei Unfällen verletzt +++

Schwere Verletzungen zogen sich am Montag ein Rad- und ein Mopedfahrer in Köpenick und Wilhelmstadt bei Verkehrsunfällen zu. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Unfall gegen 10.15 Uhr an der Salvador-Allende-Straße. Dort bog eine 78-jährige Autofahrerin aus einer Kleingartenanlage nach rechts in die Straße ein. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Während die Frau unverletzt blieb, stürzte der 78-jährige Radfahrer zu Boden und kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr an der Klosterstraße. Dort war ein 19-Jähriger mit seinem Auto gegen in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung Ruhlebener Straße Ecke Brunsbütteler Damm übersah er ein vor ihm abbremsendes Moped und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 18-jährige Fahrer klagte anschließend über Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

In beiden Fällen haben die zuständigen Verkehrsermittlungsdienste die Ermittlungen übernommen.

+++ Wendemanöver verursacht Geisterfahrer-Unfall auf A11 +++

Die Ursache für den schweren Unfall mit einem Geisterfahrer und einer Urlauberfamilie aus Sachsen auf der Autobahn A11 ist geklärt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 82 Jahre alte Unfallverursacher am Montag bei Gramzow (Uckermark) zuerst ordnungsgemäß auf die A11 Richtung Norden aufgefahren. Dann habe der Rentner wohl gemerkt, dass er eigentlich nach Süden fahren wollte, und auf der Autobahn gewendet, wie mehrere Zeugen geschildert hätten. Danach kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw und einem Transporter. Der 82-Jährige starb, sechs Menschen wurden verletzt.

Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Die Familie im Pkw war aus der Region Pirna auf dem Weg in den Urlaub Richtung Ostsee, hieß es. Die beiden zwei und sechs Jahre alten Jungen und die Eltern seien noch in der Klinik. Die Fahrerin des Transporters habe die Klinik wieder verlassen können. Die 81 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers aus der Uckermark wurde schwer verletzt.

Die A11 war zwischen den Anschlussstellen Gramzow und Kreuz Uckermark über mehrere Stunden zur Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Dadurch wurde auch der Verkehr auf der Ostseeautobahn A20, die im Anschluss nach Norden führt, stark behindert. Der Sachschaden beim Unfall wurde auf knapp 50.000 Euro geschätzt.