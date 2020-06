Mann aus Weißem See gerettet und reanimiert

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonnabendabend am Weißen See.

+++ Mann aus Weißem See gezogen und reanimiert +++

Am Weißen See in Weißensee musste am Sonnabendabend gegen 21.40 Uhr ein Mann reanimiert werden, nachdem er rund 14 Minuten unter Wasser war. Badegäste zogen den Mann an Land. Ein Notarzt reanimierte den Mann, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun den Hintergrund des Badeunfalls.

+++ Wieder brennen Autos in Neukölln +++

Erneut brannten in der Nacht Autos in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

Die vierte Nacht in Folge haben in Neukölln Autos gebrannt. Um 2.25 Uhr gingen in der Donaustraße gleich drei Autos in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht erneut von Brandstiftung aus. Kurz zuvor hatte der Innenraum eines Autos an der Nansenstraße gebrannt.