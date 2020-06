Blaulicht-Blog: Polizisten bei Unfall schwer verletzt

+++ Zwei Polizisten bei Unfall schwer verletzt +++

Zwei Polizisten sind in der Nacht zu Sonntag in Zepernick im Landkreis Barnim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben von vor Ort kamen die Beamten in ihrem Einsatzwagen nach rechts von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

+++ Audi kommt von der Straße ab und beschädigt mehrere Fahrzeuge +++

Foto: Morris Pudwell

Der Fahrer eines voll besetzten Audi S8 hat in der Nacht zu Sonntag im Brigittenweg in Altglienicke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei vier Autos. Ein Peugeot Kombi wurde völlig zerstört. Ersten Berichten von vor Ort zufolge heizte sich die Stimmung während der Unfallaufnahme immer mehr auf, offenbar trafen weitere Fahrzeuge mit Angehörigen der Insassen an der Unfallstelle ein. Beamte der Polizei sollen zudem beschimpft worden sein. Die Beamten nahmen einen der Insassen des Fahrzeugs fest. Erst mit weiteren Polizeikräften konnte die Lage schließlich beruhigt werden.

+++ Auto in Charlottenburg in Flammen +++

In der Toeplerstraße in Charlottenburg geriet in der Nacht zu Sonntag ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Brandursache ist zunächst unklar.

Foto: Thomas Peise

+++ Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung nahe dem Alexanderplatz

Vier Personen sind in der Nacht zu Sonntag in der Nähe des Alexanderplatzes im Mitte bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge waren dort zwei Gruppen Jugendlicher aufeinander losgegangen. Angeblich erlitt einer von ihnen Stichverletzungen. Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnungsbrand in Reinickendorf +++

Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr musste am Sonnabend gegen 19.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Reinickendorf ausrücken. Die Einsatzkräfte brachten mithilfe einer Leiter zwei Personen in Sicherheit. Die Brandursache ist noch unklar, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im EInsatz.