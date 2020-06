Blaulicht-Blog: Mann beißt Polizist ins Bein

+++ Mann beißt Polizist ins Bein +++

Berlin. Ein Mann hat am Donnerstagmorgen Polizisten in Schöneberg angegriffen. Gegen 8 Uhr wurde die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf einen Mann aufmerksam, der an der Fuggerstraße Ecke Eisenacher Straße auf dem Dach eines geparkten Autos stand. Als die Einsatzkräfte ihn aufforderten, von dem Wagen herunterzukommen, trat er sofort in die Richtung der Polizisten. Anschließend bewegte sich der Mann vom Auto herunter auf den Gehweg in Richtung Motzstraße. Dabei schlug er mit Fäusten in Richtung der Polizeikräfte. Einige Meter weiter gelang es den Polizeibeamten, den Mann anzuhalten und zu Boden zu bringen. Dabei versuchte er, einem Polizisten die Schusswaffe aus dem Holster zu reißen und biss dem zweiten Polizisten ins Bein.

Mit Hilfe eines Passanten gelang es, den 30-Jährigen zu fesseln und auf dem Boden fixiert zu halten, bis weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung eintrafen. Diese brachten sowohl den Tatverdächtigen als auch die beiden Polizisten, die wie auch der 30-Jährige leichte Verletzungen erlitten hatten, zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Eine dort durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von ungefähr 0,5 Promille. Nach der Behandlung wurde der Tatverdächtige in ein Polizeigewahrsam gebracht, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem ermittelnden Kommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 4 überstellt wurde. Der Polizist, dem der Tatverdächtige ins Bein gebissen hatte, konnte seinen Dienst wegen der erlittenen Verletzung nicht fortsetzen. Sein Kollege verblieb im Dienst.

+++ Verpuffung in Restaurant in Moabit - Ein Verletzter, großer Sachschaden +++

An der Kirchstraße in Moabit rief eine Gasverpuffung in einem Restaurant am Freitagvormittag die Feuerwehr auf den Plan. Bei einem Notruf war zunächst von einer Explosion die Rede, bei der das Gas - anders als bei einer wesentlich undramatischeren Verpuffung - blitzartig ausströmt. In Folge der Verpuffung geriet das Restaurant in Brand. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften aus. Sie konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Eine Person habe sich verletzt.

Auf die Wohnungen des Hauses seien die Flammen nicht übergegriffen. Die Wohnungen über dem Restaurant seien kontrolliert worden, eine Gefährdung für die Bewohner habe man aber ausschließen können. In dem Restaurant sei ein großer Sachschaden entstanden. uk

+++ Pfefferspray-Angriff bei Auseinandersetzung in Neukölln +++

Heftige Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend am U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln: Nach ersten Angaben eines Sprechers der Feuerwehr kam es auf dem U-Bahnhof zu einer Pfefferspray-Attacke. Dabei wurden sechs Personen verletzt und, eine wurde in Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei überprüfte mehrere Personen. Ob es Festnahmen gab, ist bislang unklar.

Einsatzkräfte an der Boddinstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Ausgetretenes Gas im Reitclub löst Großeinsatz aus +++

Die Berliner Feuerwehr musste am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot zum Reitclub Grunewald am Hüttenweg in Dahlem anrücken. Dort war beim Befüllen eines Gasbehälters Propangas ausgetreten. Die Feuerwehr wurde um acht Uhr alarmiert und war laut einer Sprecherin mit 50 Kräften im Einsatz. Eine verletzte Person sei vor Ort vom Notarzt behandelt worden. Gegen 10.20 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

+++ Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt +++

Am Donnerstagabend sind bei einem Unfall in Wedding zwei Radfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren der 26-Jährige und der 55-Jährige gegen 20 Uhr mit ihren Rädern auf dem Radweg an der Müllerstraße in Richtung Fennstraße. Dabei fuhr der Ältere zunächst hinter dem 26-Jährigen, wollte diesen offenbar überholen und soll dann gegen das Fahrrad des 26-Jährigen gestoßen sein, sodass beide in der Folge stürzten. Während der jüngere Radfahrer leichte Arm- sowie Beinverletzungen erlitt und nicht behandelt werden musste, brachten Sanitäter den 55-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.

+++ Security-Mitarbeiter in Bank fremdenfeindlich beleidigt +++

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank erstattete am Donnerstagnachmittag in Mitte eine Strafanzeige wegen Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Der 44-Jährige erschien auf der Wache am Alexanderplatz und gab an, dass er einen Tag zuvor in einer Bank am Alexanderplatz eingesetzt war. Gegen 11.20 Uhr betrat eine unbekannte Frau die Filiale und trug keinen Mund-Nasen-Schutz. Der Security-Mitarbeiter sprach sie darauf an und forderte sie auf, einen Schutz anzulegen. Daraufhin beschimpfte sie den Mann und zeigte ihm einen Mittelfinger. Anschließend verließ die Frau die Bank und fuhr mit ihrem Fahrrad weg. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Sprinter brennt an der Sonnenallee +++

Gegen 3 Uhr wurde in der Nacht zu Freitag an der Sonnenallee Höhe Wildenbruchstraße in Neukölln in der Nähe des Abschnitt 54 ein brennender Mercedes Sprinter bemerkt. Die Feuerwehr traf zwar sehr zügig ein, konnte aber ein Ausbrennen des Transporters nicht verhindern. Möglicherweise wurden auch andere parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Sonnenallee war ab Wildenbruchstraße Richtung Kreuzberg während der Feuerwehr- und Polizeimaßnahmen vollständig gesperrt. In jüngerer Zeit gab es immer wieder Fälle von Fahrzeugbränden im unmittelbaren Bereich des Abschnitts 54.

Flammen schlagen aus dem Transporter.

Foto: Morris Pudwell

+++ Rettungskräfte flüchten sich vor aggressivem Mann in Rettungswagen +++



Gegen 1 Uhr wurden in der Nacht zu Freitag am Grazer Damm Ecke Grazer Platz in Schöneberg Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr attackiert und ihr Rettungswagen beschädigt. Ursprünglich waren die Rettungskärfte zu einer offenbar hilflosen Person gerufen worden. Vor Ort stellte sich aber ein anderes Szenario heraus: Ein Mann tobte und randalierte auf der Fahrbahn des Grazer Damms.

Als die Rettungskräfte den Mann ansprachen, soll er sie sofort attackiert haben. Die beiden Kräfte der Berliner Feuerwehr konnten sich nur noch in ihren Rettungswagen flüchten und ihn von innen verschließen, während der Mann wie wild auf den Rettungswagen einschlug.

Dabei riss der Mann auch das Kennzeichen des Fahrzeugs ab und schmiss es weg .Auch an einem Fahrzeug des Fahrdienstleisters "Uber" vergriff sich der Mann. Der Fahrer des "Ubers" näherte sich der Kreuzung, als der Mann auf die Fahrbahn rannte und auch ein Kennzeichen entwenden wollte. Das gelang jedoch nicht.

Die Besatzung des Rettungswagens alarmierte eigene Kräfte zur Eigensicherung nach, zudem die Berliner Polizei. Diese konnte den aggressiven Mann zu Boden bringen und fixieren.Der Mann soll bereits polizeibekannt sein. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Pfefferspray-Übergriff: Mann brüllt "Heil Hitler" +++

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen kam es am Annemirl-Bauer-Platz in Friedrichshain zu Streitigkeiten, die in einer handfesten Auseinandersetzung mit Pfefferspray endeten. Herbeigerufene Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr mussten mehreren Jugendlichen die Augen ausspülen. Polizisten nahmen einen jungen Mann fest. Dieser setzte sich zur Wehr, trat und spuckte nach den Beamten. Bei seiner Festnahme brüllte er "Heil Hitler". Er wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Die Beamten des Abschnitts 51 ermitteln zu der Auseinandersetzung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizisten führen am Annemirl-Bauer-Platz einen Mann ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuer in Dachgeschosswohnung +++

An der Burchardstraße in Tempelhof kam es gegen 22.30 zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Dach verhindert werden. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Feuerwehr löscht mittels einer Drehleiter.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto in Hellersdorf in Flammen +++

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr brannte es an der Schneeberger Straße in Hellersdorf. Dort stand ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Auto.

Foto: Thomas Peise

+++ Fiat brennt auf Mieterparkplatz +++

An der Schillerstraße in Charlottenburg stand am Donnerstag ein Kleinwagen auf einem Mieterparkplatz in Flammen. Der Fiat wurde im Frontbereich stark beschädigt, ein daneben stehender Wagen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Foto: Thomas Peise

+++ 78 Jahre alte Radfahrerin bei Sturz verletzt +++

Bei einem Sturz am Donnerstagabend in Köpenick hat sich eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 78-Jährige gegen 21.10 Uhr auf dem Rad auf der Salvador-Allende-Straße in Richtung Müggelheimer Damm unterwegs und stürzte in Höhe des Volksparks Köpenick aus bislang unbekannter Ursache. Dabei erlitt die Seniorin Kopf- sowie Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 6 haben die Unfallbearbeitung übernommen.