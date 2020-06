Polizeibericht Berlin: SEK-Einsatz in Neukölln

+++ SEK-Einsatz in Neukölln +++

In Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen SEK-Einsatz gegeben. Kurz nach Mitternacht kam es im Einkaufscenter "Neuköllner Tor" an der Karl-Marx-Straße offenbar zu einem Raubüberfall. Mitarbeiter sollen von zwei Personen mit Macheten bedroht worden sein. Sie sollen Geld aus dem Tresor gefordert haben. Zeugen beobachteten das und verständigten die Polizei. Innerhalb kürzester Zeit waren schwerbewaffnete Beamte einer Einsatzhundertschaft vor Ort. Es wurde vermutet, dass sich die Täter noch im Einkaufscenter befinden. Deshalb wurde das SEK verständigt. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen aber nicht finden. Vermutlich hatten die Personen das Einkaufscenter durch den Notausgang verlassen. Während der Maßnahme versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Aus dieser Gruppe wurden Kräfte der Polizei mit einer Flasche beworfen. Ein Mann konnte festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort noch entlassen. Der Einsatz dauerte knapp 2,5 Stunden. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt.

+++ Randale in Neukölln: Wohl Zusammenhang mit "Liebig 34"-Urteil +++

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Peise

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. An Läden wurden auch Schriftzüge gesprüht. Gegen 22.00 Uhr habe die Polizei Einsatzkräfte vor Ort gesammelt. Die Gruppe habe sich daraufhin aufgelöst. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. In Kreuzberg soll die auch einen Funkwagen mit Eiern und Beamte mit Steinen beworfen haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und stellte die Pflastersteine sicher. Man gehe von einem Zusammenhang mit dem Gerichtsurteil zum umstrittenen Hausprojekt „Liebig 34“ aus, sagte der Sprecher. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Kontrollen in Shishabars - Profilierungsfahrten gestoppt +++

Mehrere Beamte stehen vor einer Bar.

Foto: Peise

An der Hauptstraße (Schöneberg) und an der Rheinstraße (Steglitz) haben am Freitag gegen 21 Uhr Fahrzeug- und Bar-Kontrollen stattgefunden. Die Polizei ging u.a. gegen Profilierungsfahrten vor. Zwei Fahrzeuge wurden von der Polizei für ein technisches Gutachten sichergestellt. An den Kontrollen nahmen auch das LKA und der Zoll teil. Es wurden mehrere Verstöße geahndet.

Eine Auto wird beschlagnahmt.

Foto: Peise

An der Rheinstraße wurden gegen 21.20 Uhr drei Männer festgenommen. Dabei soll es sich um wiedererkannte Straftäter handeln. Um welche Delikte es sich dabei handelt, ist bislang unbekannt.

An der Rheinstraße wurden drei Männer festgenommen.

Foto: Peise

+++ Teile der Fassade lösen sich in Tempelhof-Schöneberg +++

In Tempelhof-Schöneberg haben sich Teile einer Fassade gelöst.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist Freitag gegen 20.10 Uhr zur Bennigsenstraße in Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) ausgerückt. Dort hatten sich Fassadenteile gelöst und waren direkt in den Zugang zum Haus gefallen. Mit einer Drehleiter wurden noch weitere Teile der Fassade entfernt, um mögliche Gefahren zu beseitigen. Es wurden keine Personen verletzt.