Randale in Neukölln: Wohl Zusammenhang mit Liebig 34-Urteil

Berlin. Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. An Läden wurden auch Schriftzüge gesprüht. Gegen 22.00 Uhr habe die Polizei Einsatzkräfte vor Ort gesammelt. Die Gruppe habe sich daraufhin aufgelöst. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. In Kreuzberg soll die auch einen Funkwagen mit Eiern und Beamte mit Steinen beworfen haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und stellte die Pflastersteine sicher.

Polizei vermutet Zusammenhanf mit "Liebig34-Urteil"

Man gehe von einem Zusammenhang mit dem Gerichtsurteil zum umstrittenen Hausprojekt „Liebig 34“ aus, sagte der Sprecher. Das Projekt gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt. Nach monatelangem Rechtsstreit war am Mittwoch der Räumungsklage des Hausbesitzers stattgegeben worden. Der Bewohner-Verein, der sich als „anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34“ bezeichnet, hatte sich nach einer Kündigung geweigert, das Haus zu verlassen.

