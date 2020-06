Berlin Neukölln: Randale wegen Tod von George Floyd laut Bekennerschreiben

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Auch ein Auto wurde beschädigt.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Berlin-Neukölln randaliert. Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Berlin. Etwa 50 Personen haben am späten Freitagabend in Neukölln randaliert. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatten mehrere Anrufer gegen 22 Uhr eine Menschenmenge von etwa 50 Personen auf dem Richardplatz gemeldet. Die Personen waren zum Teil vermummt und trugen nach Angaben der Zeugen Fackeln.

„George Floyd“, „GFloyd" an Hauswände in Neukölln gesprüht

Die Gruppe sei von der Richardstraße über die Karl-Marx-Straße bis zum Rathaus Neukölln gezogen, habe Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen, Pyrotechnik gezündet und Schaufenster mit Steinen beschädigt, sagte ein Polizeisprecher. An der Richardstraße haben sie einen Müllcontainer in Brand gesetzt, im Herrnhuter Weg wurde eine Hauswand beschmiert und ein Auto beschädigt. Laut Polizei wurden auch Schriftzüge gesprüht, die auf die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd hindeuten. Die Unbekannten sprühten „George Floyd“, „GFloyd“ , „No Justice, no Peace, no Cops“ an die Hauswände. Wie die Polizei weiter mitteilte, gab es auf neun Geschäfte Steinwürfe, wobei einige Schaufenster vollkommen zerstört wurden.

13 Frauen und 7 Männer vorläufig festgenommen

Gegen 22 Uhr habe die Polizei Einsatzkräfte vor Ort gesammelt. Die Gruppe habe sich daraufhin aufgelöst. Etwa 70 Polizeikräfte nahmen 13 Frauen und sieben Männer vorläufig fest. Nach der Feststellung der Identität dieser Personen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und stellte die Pflastersteine sicher. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. In Kreuzberg soll auch einen Funkwagen mit Eiern und Beamte mit Steinen beworfen haben.

Randale in Neukölln: Bekennerschreiben aufgetaucht

Kurz vor Mitternacht wurde auf einer linksextremen Internetseite ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin wird der Tod von George Floyd in den USA als Grund für die Krawalle in Neukölln genannt. Der Afroamerikaner Floyd kam bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis ums Leben. Das löste eine weltweite Protestwelle aus, in vielen amerikanischen Bundesstaaten kam es zum Teil zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten.

In dem Schreiben heißt es: „George Flyod wurde von einem Bullen ermordet. Er ist einer von Hunderten in den USA, die bei Kontrollen, in den Knästen oder auf offener Straße von Bullen ermordet werden. Wegen ihrer Hautfarbe. Das macht uns unfassbar wütend, doch die Nachrichten der Demos machen Mut auch hier den rassistischen Alltag zu durchbrechen. Deshalb versammelte sich heute um 22 Uhr eine Sponti und zog mit 250 bis 300 Menschen wütend durch den Neuköllner Richardkiez! Einige bauten Barrikaden, andere zerstörten die Scheiben von Targobank, Biocompany und Co. oder hinterließen Parolen für George Floyd, Oury Jalloh und all die anderen auf den Fassaden der Häuser. Wir haben Hass auf das System und schicken liebevolle Grüße über Grenzen zu den Revoltierenden!George Floyd - das war Mord! Widerstand an jedem Ort!!“

Der ermittelnde Polizeiliche Staatsschutz hat das veröffentlichte Selbstbezichtigungsschreiben als authentisch betrachtet. Anfangs gab es noch Vermutungen, dass es einen Zusammenhang mit dem Gerichtsurteil zum umstrittenen Hausprojekt „Liebig 34“ geben könnte. Nach monatelangem Rechtsstreit war am vergangenen Mittwoch der Räumungsklage des Hausbesitzers stattgegeben worden. Der Bewohner-Verein, der sich als „anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34“ bezeichnet, hatte sich nach einer Kündigung geweigert, das Haus zu verlassen.

Staatsschutz sucht nach Zeugen

Wer hat entsprechende Tathandlungen beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?

Wer hat in Tatortumgebung Personen gesehen, die sich gegebenenfalls umkleideten sowie vermummten?

Hat jemand beobachten können, ob Kleidungsstücke oder Tatmittel entsorgt wurden?

Hat jemand beobachten können, woher die Täter kamen oder wohin beziehungsweise mit welchen Verkehrsmitteln sie geflüchtet sind?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt 521 am Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter den Rufnummern (030) 4664-952101 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel verurteilt „sinnlose Randale“ in Neukölln

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) kritisierte den Krawall von mutmaßlichen Linksextremisten scharf. „Für diese sinnlose und zerstörerische Randale kann es kein Verständnis und keine Rechtfertigung geben“, sagte Hikel in einer Mitteilung. Besonders perfide finde er, dass diese Personen den Namen von George Floyd hinterlassen hätten und damit auf die Proteste Hunderttausender in den USA gegen Rassismus Bezug nehmen. Eingeschlagene Fensterscheiben von Optikern und Supermärkten in Neukölln hätten nichts mit dem wichtigen Protest gegen Rassismus zu tun. „Ganz im Gegenteil: Ein solches Verhalten ist dämlich, unsolidarisch und schadet dem tatsächlichen Protest gegen Rassismus - in Neukölln und überall“, sagte Hikel.

Marcel Luthe (FDP): „Bei Mob führt Deeskalation zu Eskalation“

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe, sagte: „Ein schwarzuniformierter Mob zieht marodierend durch die Straßen Berlins und zertrümmert die Glasscheiben von Geschäften. Allein das ist schon unfassbar. Indessen hat der Senat nichts Besseres zu tun, als von Deeskalationspflichten zu fabulieren, während der Innensenator die Polizei - auch persönlich mit seiner Stimme Donnerstag im Parlament - unter Generalverdacht stellt. Hier - im Gegensatz zu friedlichen Demonstrationen - kann es nur ein entschlossenes, hartes polizeiliches Vorgehen geben: bei einem Mob führt Deeskalation nur zur Eskalation.“

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.