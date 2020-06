Berlin: Schlauchboot-Party sorgt für Entsetzen

Berlin. Eine Schlauchboot-Party in Kreuzberg hat zu Pfingsten die Berliner Polizei beschäftigt. Die Versammlung „Für die Kultur - Alle in einem Boot“ am Sonntag habe von der Spree über den Landwehrkanal nach Kreuzberg geführt, teilte die Polizei mit. Zwischenzeitlich seien rund 300 bis 400 Boote zusammengekommen, auf dem Wasser und an Land versammelten sich bis zu 3000 Menschen. Die Polizei war mit rund 100 Kräften im Einsatz und löste die Demonstration in Höhe des Urban-Krankenhauses auf. Ein Verfahren wurde nicht eingeleitet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigte sich am Dienstag via Twitter entsetzt über die Veranstaltung. "Ich bleibe dabei: Es ist nicht die Zeit für Partys!", twitterte Kalayci. Die Clubs seien die Hotspots bei der Ausbreitung des Coronavirus gewesen. Ihre Schließung bezeichnete sie als "richtig und wichtig".

Ich bin entsetzt über die Demo-#Party auf dem Landwehrkanal. Ich bleibe dabei: Es ist nicht die Zeit für Partys! Die Clubs waren am Anfang der Ausbreitung in Berlin die Hotspots. Es war für das frühzeitige Ausbremsen des Virus richtig und wichtig, diese zu schließen. #Corona — Dilek Kalayci (@dil_kal) June 2, 2020

Weiter sagte Kalayci laut Mitteilung: „Ich habe Verständnis für die schwierige wirtschaftliche Lage der Clubs. Dafür gibt es finanzielle Hilfen. Aber das, was am Wochenende auf dem Landwehrkanal passierte, ist in Pandemiezeiten grob fahrlässig. Ich appelliere an die Vernunft der Club- und Partyfreunde: Ich habe es am Anfang der Pandemie gesagt und sage es heute, es ist nicht die Zeit für Partys! Das Virus ist nach wie vor da und eine Gefahr für die Gesundheit aller Menschen!"

Schlauchboot-Party in Berlin - die Bilder





Party in Berlin: Teilnehmer von Bootsdemo sollen Kontakte jetzt reduzieren

Die Berliner Clubcommission rief die Teilnehmer dazu auf, vorübergehend weniger Menschen zu treffen. „Um das Risiko einer Ausbreitung einer möglichen Infektion zu unterbinden, bitten wir alle Teilnehmer*Innen der Demo ihre sozialen Kontakte in den nächsten 14 Tagen auf ein Minimum einzuschränken - insbesondere beim Umgang mit älteren oder kranken Menschen“, teilte die Clubcommission mit.

Das Statement der Clubcommission zur Versammlung „Für die Kultur - Alle in einem Boot“ pic.twitter.com/B7YIS4yGkK — clubcommission (@clubcommission) June 1, 2020

Unter anderem sollte mit der Demo auf die Bedrohung der Clubkultur aufmerksam gemacht werden. Wegen der Corona-Pandemie sind die Clubs seit Wochen geschlossen. Die Veranstalter hätten „zweifellos gute Intentionen“ gehabt, hieß es im Statement der Clubcommission. „Boote mit Beschallung und Redebeiträgen auf dem Wasser - und das lange Spreeufer sollte dazu dienen, dass die Teilnehmer*Innen ausreichend Abstand halten können.“ Leider sei der Plan nicht aufgegangen und es seien deutlich mehr Menschen gewesen als erwartet. Die Demo stehe im Kontrast zu ihren Bemühungen, Bewusstsein zu schaffen und Social Distancing einzuhalten.

Party in Berlin: Veranstalter von Teilnehmerzahl überrascht

Den Angaben zufolge hatten sich zunächst die ersten Teilnehmer gegen 12.30 Uhr im Treptower Hafen versammelt und seien gegen 13.15 Uhr in Begleitung von zwei Booten der Wasserschutzpolizei losgefahren. In Höhe des Görlitzer Ufers schlossen sich dann mehrere Schlauchboote an. Von einer Barkasse wurde Musik gespielt und Redebeiträge gehalten, so die Polizei.

Das Standbild aus einem Video zeigt die Wasser-Demonstration auf dem Landwehrkanal. Nach Angaben der Polizei kamen zwischenzeitlich bis zu 400 Boote zusammen.

Foto: dpa

Als die Zahl der Boote auf über 100 angewachsen sei, habe der Verkehr von Fahrgastschiffen auf dem Landwehrkanal zwischen Unter- und Oberschleuse eingestellt werden müssen. Gegen 15.50 Uhr hätten schließlich 300 bis 400 Boote, überwiegend Schlauchboote und rund 20 größere Boote, an der Versammlung teilgenommen. Insgesamt handelte es sich um rund 3000 Teilnehmer: "Im weiteren Verlauf der Versammlung befanden sich jeweils bis zu 1500 Personen auf den Booten sowie am Land", so die Polizei in ihrem Bericht.

Aufgrund der nicht eingehaltenen Abstände zueinander und wegen Beschwerden über zu laute Musik habe der Veranstalter nach einem Gespräch mit der Polizei die Versammlung gegen 17.35 Uhr vor dem Urban-Krankenhaus beendet.

Initiative von einzelnen Akteuren

Nach Angaben der Clubcommission handelte es sich um eine Initiative von einzelnen Akteuren aus der Clubszene. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass Menschen mit Abstand am Ufer sitzen und Musik und Redebeiträgen auf den Booten zuhören. Die Organisatoren seien vom Zulauf wohl überrascht worden, sagte ein Sprecher.

Die Berliner Clubs sind seit Monaten geschlossen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Viele Betreiber fürchten um ihre Existenz. Bei Facebook war zu einer Veranstaltung namens „Ravekultur Retten! Wasserdemo“ aufgerufen worden. Darin stand die Bitte, etwa Abstand zu halten und Gesichtsbedeckungen mitzunehmen. Gefordert wurde unter anderem auch finanzielle Unterstützung für Clubs und Festivals.

