Mahlow Auto überschlägt sich auf der B9

+++ Auto überschlägt sich auf der B96 +++

Auf der B96 hat sich am frühen Morgen bei Mahlow ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer überschlug sich mit seinem Audi. Dabei riss das Fahrzeug mehrere kleine Bäume um und blieb schließlich nach mehreren Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang, auch, ob der Fahrer Alkohol getrunken hat. Die B96 war zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt.

+++ Polizeieinsatz am Liepnitzsee - Mann schießt um sich +++

Ein Polizeieinsatz am Liepnitzsee bei Wandlitz (Barnim) hat bei Ausflüglern für Aufregung gesorgt. Spaziergänger informierten die Beamten am Samstag über einen bewaffneten Mann. Nach späteren polizeilichen Erkenntnissen hatte der Mann eine Gasdruckpistole dabei, mit der er auch mehrfach Schüsse abgab.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Barnim suchten auf zahlreichen Waldwegen am See nach dem Unbekannten, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Nach Zeugenaussagen machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Polizisten konnten den 29-Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Gasdruckpistole habe einer scharfen Schusswaffe täuschend ähnlich gesehen. Der 29-Jährige wurde zunächst in Polizeigewahrsam gebracht und später einem Haftrichter vorgeführt. Der verfügte die Einweisung des Mannes in den Maßregelvollzug. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Recyclinganlage in Moabit brennt +++

Auf einen Recyclinggelände in Moabit sind am Montagmorgen rund 500 Kubikmeter gepresste Pappe und Papier in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bat die Anwohner rund um die Putlitzbrücke, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Es ist ein Schwelbrand mit viel Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Das Löschen der verdichteten Pappe ist kompliziert und kann noch einige Zeit dauern“, sagte ein Sprecher am Morgen.

An der #Putlitzbrücke in #Moabit brennen ca. 500 m³ gepresste Papierballen. Der #Brand wird mit mehreren C-Rohren bekämpft und die Ballen mit Radladern auseinander gezogen. Personen sind nicht in Gefahr.

Im Einsatz: 40 Kräfte

⚠️Achtung: Im Umfeld kommt es zu Geruchsbelästigungen. pic.twitter.com/SnYHvofuhy — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 1, 2020

Die Rettungskräfte wurden demnach am Pfingstmontag gegen 7 Uhr alarmiert und rückten mit 40 Brandbekämpfern an. „Wir müssen mit Gabelstaplern die brennenden Paletten auseinander ziehen. Innerhalb der Pappe schwelt der Brand weiter“, so der Sprecher weiter. Der Einsatz werde sich mindestens noch über den Vormittag hinziehen.

+++ Pelziger Einbrecher löst Polizeieinsatz in Reinickendorf aus +++

In Reinickendorf ist am Sonntag in einer Firma Alarm ausgelöst worden. Die gerufenen Polizisten verzichteten auf eine Festnahme und ließen den kleinen Einbrecher ungestraft wieder frei.

Dieser Eindringling hatte gestern in einer Firma in #Reinickendorf erst Alarm gemacht und dann auch ausgelöst, sodass Kolleg. vom #A12 hineilten.

Einsatzabschluss: Keine Festnahme, sondern nur Entlassung durch den örtlichen Wachdienst 😁

^tsm pic.twitter.com/1SNrdRPh1I — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 1, 2020

+++ 15-Jähriger in Lichtenberg rassistisch beleidigt - Mann geschlagen +++

Am Sonntagnachmittag soll ein 42-Jähriger gegen 16.50 Uhr einen 15-Jährigen vor einem Schnellrestautrant im S-Bahnhof Lichtenberg rassistisch beschimpft haben. Anschließend soll der 42-Jährige einem 29-Jährigen mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, die ihn dann festnahm. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des 29-Jährigen am Ort. Der Festgenommene wurde nach Personalienfeststellung und einer Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von rund 2,2 Promille ergeben hatte, am Ort entlassen. Der Jugendliche blieb unverletzt. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz bei Landeskriminalamt übernommen.

+++ Mann bei Unfall schwer verletzt - Unfallfahrer betrunken +++

Bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg an der Havel mit einem betrunkenen Autofahrer ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr er am Sonntagabend Richtung Stadtzentrum, als ihm an einer Kreuzung ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Vorfahrt nahm. Der 27-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 22 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,56 Promille. Zudem besaß der Mann keine Fahrerlaubnis. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Potsdam nahm ihn die Polizei vorläufig fest. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis laufen.