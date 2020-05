+++ Schlägerei im Mauerpark - Mehrere Verletzte +++

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag in Prenzlauer Berg (Pankow) sind mehrere Personen verletzt worden. Ein Zeuge verständigte gegen 11.25 Uhr die Polizei in den Mauerpark, weil eine 20-köpfige Gruppe mit Fäusten, Stöcken und Steinen aufeinander losging. Sechs verletzte Männer wurden vorläufig festgenommen. Die anderen Personen konnten flüchten. Ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger erlitten bei dem Angriff Schnittverletzungen an den Händen. Die Schnittwunden von drei weiteren 20 Jahre alten Männern und die eines 19-Jährigen wurden durch Rettungskräfte behandelt. Die Beamten entdeckten mutmaßliche Tatmittel, darunter mehrere Steine und einen Stock, welche beschlagnahmt wurden. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs führt die Kriminalpolizei der Direktion 1.

+++ Vermisste Berlinerin mit Stand-up-Board auf See tot gefunden +++

Eine am Üdersee (Barnim) in der Schorfheide vermisste Frau ist tot. Feuerwehrleute bargen die 67-jährige Berlinerin am Donnerstag aus dem Wasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte ein Zeuge eine leblos treibende Person in dem See beobachtet. Seit Samstag hatten Polizei und Feuerwehr nach der Frau gesucht. Die Berlinerin war mit einem Stand-up-Board am Üdersee gestartet. Das Board wurde später am Strand einer Badestelle entdeckt, von der Frau fehlte jede Spur. Polizisten und Feuerwehrleute suchten mit Tauchern und Spürhunden nach der Vermissten. Auch ein Hubschrauber und ein Sonarboot kamen zum Einsatz, mit dem Schallimpulse auf den Boden gesendet werden, um am Grund liegende Gegenstände oder Personen zu erkennen. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Todesumständen. Nach ersten Erkenntnissen liege kein Einwirken Dritter vor, hieß es.

+++ Auto brennt in Friedrichshain +++

In Friedrichshain ist am Freitagmorgen ein Auto durch Flammen leicht beschädigt worden. Ein Passant bemerkte gegen 7 Uhr an der Krautstraße das kleine Feuer an einem Radkasten des Mercedes und löschte dieses selbst. Verständigte Feuerwehrleute mussten nicht mehr tätig werden. Brandstiftung wird vermutet. Die Polizei ermittelt.

+++ Zwei Verletzte bei Brand an Doppelhaushälfte +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen den Brand, der sich bereits bis in den Dachstuhl gefressen hatte.

Foto: Thomas Peise

An der Straße Flurende in Spandau stand am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine Doppelhaushälfte in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Bewohner in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen dann auch auf das Dach der anderen Haushälfte über. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an. Die etwa 50 Beamten waren mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden ins Krankenhaus gebracht.

#Update zum #Brand im #Falkenhagener_Feld

Die Nachlöscharbeiten sind beendet, die überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte verlassen nun die Einsatzstelle, sehen diese aber in der Nacht noch einmal nach. #EstuK#wirrettenBerlin pic.twitter.com/eUEps95SEG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 28, 2020

+++ Streit über Hund - Mann rassistisch in Dahlem beleidigt +++

In Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) soll am Donnerstag ein Mann rassistisch beleidigt worden sein. Laut eigenen Angaben über die Internetwache spielte ein 31-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinen Kindern im Park an der Podbielskiallee Ecke Koserstraße. Dabei soll er mit einer Frau wegen ihres Hundes in Streit geraten sein. Die Frau soll den Mann vor seinen Kinder rassistisch beleidigt haben. Anschließend sollen die beiden sich mit einem Mercedes entfernt haben. Ein Zeuge soll sich das Kennzeichen notiert und dem 31-Jährigen zur Anzeigenerstattung zur Verfügung gestellt haben. Der Staatschutz ermittelt.

+++ Radfahrer stürzt - Autofahrer flüchtet nach Unfall in Charlottenburg +++

In Charlottenburg ist am Donnerstag ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. Nach Angaben einer Zeugin war ein Radfahrer gegen 12.15 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Hardenbergstraße unterwegs und prallte gegen eine Tür, die ein Smartfahrer öffnete. Der 58-Jährige stürzte. Er erlitt Arm-, Kopf- und Rumpfverletzungen. Der Fahrer und die Beifahrerin stiegen dann aus und sollen nur nach Schäden an dem Smart geschaut haben. Mit dem Hinweis, dass sie den Notruf informiert haben, stiegen sie wieder in den Smart und fuhren weg. Die Zeugin, die den Radfahrer betreute, rief nach einer halben Stunde den Notruf der Feuerwehr an, da keine Rettungskräfte am Ort eintrafen. Wie sich herausstellte, waren diese offenbar von dem zuvor Mann und seiner Begleiterin nicht informiert worden. Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus.

+++ Zwei Kinder fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen +++

In Prenzlauer Berg sollen am Donnerstagnachmittag zwei Kinder von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen worden sein. Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden elf- und zwölfjährigen Jungen gegen 17.30 Uhr auf dem Weg in ein Einkaufszentrum an der Schönhauser Allee und sollen vor dem Eingang von dem Mann angesprochen worden sein. Als sich die Kinder nicht auf das Gespräch einließen und weitergehen wollten, soll der alkoholisiert wirkende Mann zunächst den Elfjährigen fremdenfeindlich beleidigt haben. Er folgte den Kindern in das Shoppingcenter und soll anschließend den Zwölfjährigen geschlagen haben. Danach entfernte sich der Tatverdächtige. Der Junge erlitt Verletzungen am Arm und wurde von Rettungskräften am Ort behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Einbrecher springen in Lankwitz vom Balkon - Festnahme +++

Zivilfahnder haben in der vergangenen Nacht in Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) zwei Männer nach einem Wohnungseinbruch festgenommen. Ein 57-Jähriger kam gegen gegen 22.30 Uhr in seine Wohnung an der Brucknerstraße zurück und sah, wie zwei Männer vom Balkon sprangen. Sie liefen in Richtung S-Bahnhof Lankwitz. Der 57-Jährige stellte fest, dass diverse Herrenarmbanduhren fehlten. Die Zivilkräfte nahmen die beiden Männer, 26 und 21 Jahre alt, nach der Beschreibung durch den 57-Jährigen auf dem S-Bahnhof Lankwitz fest. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung Armbanduhren. Die Männer wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden dem Einbruchskommissariat der Direktion 4 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann ruft nationalsozialistische Parolen und Bedrohungen in Kreuzberg +++

Ein Mann hat Donnerstag in Kreuzberg aus einem Fenster heraus nationalsozialistische Parolen und Bedrohungen gerufen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versammelten sich gegen 20.25 Uhr auf einer Wiese vor einem Krankenhaus an der Dieffenbachstraße mehrere Personen anlässlich eines jüdischen Wochenfestes. Die nationalsozialistische Parolen in englischer Sprache des 49-Jährigen sollen sich gegen die Gruppe gerichtet haben. Der Tatverdächtige, der Patient einer psychiatrischen Station des Krankenhauses ist, konnte von der Polizei nicht befragt werden. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Feuerwehr in Heinersdorf wegen Gasleck im Einsatz +++

In #Heinersdorf ist die Romain-Rolland-Straße in beiden Richtungen zwischen Tino-Schwierzina-Straße und Wischbergeweg #GESPERRT. Hier ist die #Feuerwehr (Gasaustritt) im Einsatz. Es baut sich gerade ein #STAU auf. Nach Möglichkeit bitte weiträumig umfahren. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) May 29, 2020

In Heinersdorf ist die Romain-Rolland-Straße in beiden Richtungen zwischen Tino-Schwierzina-Straße und Wischbergeweg gesperrt. Die Feuerwehr ist dort wegen eines Gaslecks im Einsatz. Der Verkehr staut sich. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

+++ Einsatzhundertschaft durchsucht Wohnung in Kreuzberg +++

Polizisten einer Hundertschaft durchsuchten am Donnerstagabend an der Urbanstraße in Berlin Kreuzberg ein Objekt im Souterrain eines Wohnhauses. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, da mehrere Türen geöffnet werden mussten. Nach Aussage eines Polizisten ging es bei Aktion um den Verdacht des Drogenhandels. Ob etwas gefunden wurde oder jemand festgenommen wurde, war zunächst noch nicht bekannt.