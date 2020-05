Polizeibericht Berlin: Doppelhaushälfte in Spandau in Flammen

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Doppelhaushälfte in Spandau in Flammen

+++ Zwei Verletzte bei Brand an Doppelhaushälfte +++

In der Straße Flurende in Spandau stand am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine Doppelhaushälfte in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Bewohner in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen dann auch auf das Dach der anderen Haushälfte über. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an. Die etwa 50 Beamten waren mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden ins Krankenhaus gebracht.

+++ Einsatzhundertschaft durchsucht Wohnung in Kreuzberg +++

Polizisten einer Hundertschaft durchsuchten am Donnerstagabend an der Urbanstraße in Berlin Kreuzberg ein Objekt im Souterrain eines Wohnhauses. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, da mehrere Türen geöffnet werden mussten. Nach Aussage eines Polizisten ging es bei Aktion um den Verdacht des Drogenhandels. Ob etwas gefunden wurde oder jemand festgenommen wurde, war zunächst noch nicht bekannt.