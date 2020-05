Obdachloser bei Überfall lebensgefährlich verletzt

Überfall in Oberschöneweide: Die Kriminaltechnik der Polizei war bis in die Nachtstunden im Einsatz.

Ein 35-Jähriger wurde auf einer Brache in Oberschöneweide überfallen und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Berlin. Ein 35-Jähriger ist am Montag in Oberschöneweide mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen aufgefunden worden. Eine Zeugin bemerkte laut Polizei den bewusstlosen Mann gegen 10.20 Uhr auf einem Brachgelände zwischen Tabbertstraße und Spree. Sie sprach Passanten an, die dann die Rettungskräfte alarmierten.

Der Verletzte musste dann im Krankenhaus notoperiert werden. Bei Auffinden war er nicht ansprechbar und schwebte in Lebensgefahr. Über seinen Zustand am Dienstag ist laut Polizei nichts bekannt.

Aus dem Gelände befinden sich mehrere leerstehende Gebäude. Laut einer Sprecherin stammt der Mann aus dem Obdachlosenmilieu und ist rumänischer Staatsbürger.. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Mann überfallen worden“, schreibt die Polizei. Wie lang er dort lag, ist laut der Sprecherin derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die hat die Kriminalpolizei der Direktion 6 übernommen.

Vor Ort waren bis in die späten Abendstunden Beamte der Kriminaltechnik im Einsatz, um Spuren zu sichern und Fotos zu machen. Die laut der Sprecherin „umfangreiche Tatortarbeit“ endete um 23 Uhr. Ob es bereits einen oder mehrere Tatverdächtige gibt, sagte die Sprecherin mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.