+++ Auto brennt in Kreuzberg aus +++

In Kreuzberg hat in der Nacht zu Sonntag an der Alten Jakobstraße ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug brannte im Innenraum völlig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob es sich um eine technischen Defekt handelte, ist noch unklar. Der Opel hatte keine Zulassung. Zeugen sagten, dass in dem Auto eine Person leben würde. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Fahrzeug.