Berlin-Friedrichshain: Leiche in Szenehaus Rigaer 94 entdeckt

+++ Leiche in Szenehaus Rigaer 94 in Friedrichshain entdeckt +++

Am Dienstagabend ist es gegen 18 Uhr an der Rigaer Straße in Friedrichshain zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. In dem in der linken Szene bekannten Haus Rigaer 94 wurde eine tote Person aufgefunden. Die Bewohner des Hauses ließen es zu, dass die Beamten das Gebäude betreten konnten. Da es rund um die Rigaer Straße immer wieder zu Angriffen auf die Polizei kommt, sicherten die Beamten die Arbeit der Kriminalpolizei und der Gerichtsmedizin. Der Mann soll eines natürlichen Todes gestorben sein. Es wird weiter ermittelt.

+++ Feuer in Wohnung in Kreuzberg ausgebrochen +++

In einer Wohnung in Kreuzberg ist ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Peise

In einer Wohnung an der Manteuffelstraße in Kreuzberg ist gegen 22 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Familie mit einem Kleinkind flüchtete durch den verqualmten Hausflur ins Freie. Auch der Mieter der Brandwohnung konnte sich selbst retten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.