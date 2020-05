Polizeibericht Berlin: Einbrecher in Lichtenberg festgenommen

+++ Wohnungseinbrecher in Lichtenberg festgenommen +++

Einbrecher schlugen ein Fenster ein, um in die Wohnung zu gelangen.

Foto: Peise

Polizisten haben am Sonnabendabend gegen 22 Uhr an der Frankfurter Allee in Lichtenberg zwei Einbrecher festgenommen. Zwei Tatverdächtige schlugen mit einem Gegenstand ein Fenster ein und drangen dann in die Wohnung ein. Anwohner hörten die Knallgeräusche und verständigten die Polizei. Beamte konnten die Männer in der Wohnung festnehmen. Die Männer sollen sich beim Einstieg in die Wohnung verletzt haben. Es waren Blutspuren am Fensterbrett zu sehen. Einer der Männer soll bereits schon einmal wegen eines Einbruchs festgenommen worden sein. In den Rucksäcken der Männer sollen sich Schmuck und andere Wertgegenstände befunden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

+++ Personen leisten Widerstand - Pfefferspray eingesetzt +++

Beamte wurden wegen einer Ruhestörung auf einem Spielplatz nach Friedrichshain gerufen.

Foto: Peise

Auf einem Spielplatz an der Jungstraße in Friedrichshain ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Ruhestörung durch mehrere Personen gekommen. Anwohner verständigten die Polizei. Als die Polizisten die Personen ansprachen, sollen sie aggressiv geworden sein. Weitere Beamte rückten zur Unterstützung an. Weil die Personen Widerstand leisteten, setzten die Beamten daraufhin Pfefferspray ein. Eine Frau aus der Gruppe klagte über Augenreizungen. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut.

+++ Polizei entdeckt Feuer an mehreren Pkw in Neukölln +++

Feuerwehrleute schauen in den Motorraum der Pkw.

Foto: Peise

An der Laubestraße in Neukölln haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag an mehreren Fahrzeugen kleine Feuer entdeckt. Die Flammen konnten die Beamten mit Hilfe eines Feuerlöschers ersticken. Es entstanden keine größeren Beschädigungen. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr kontrollierte die Fahrzeuge. Es wurden u.a. die Batterien abgeklemmt. Die Polizei ermittelt.

+++ Scheibe einer Tram zerstört +++

Die Scheibe einer Tram wurde zerstört.

Foto: Peise

Eine Scheibe einer Tram der Linie M10 ist von einem Unbekannten beschädigt worden. An der Kreuzung Danziger Straße Ecke Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) hörte die Tram-Fahrerin einen Knall. Am Frankfurter Tor in Friedrichshain entdeckte sie eine zerstörte Scheibe an einer der Türen. Nach Polizeiangaben soll ein Mann mit einem Gegenstand ein Loch in die Scheibe geschlagen haben. Der Mann konnte nicht gefunden werden.

+++ Auseinandersetzung in Mitte - Verletzte Person +++

Polizisten und Rettungskräfte stehen um eine Person, die vor einem Auto sitzt. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen.

Foto: Peise

Zu einer Auseinandersetzung ist es in der Nacht zu Sonntag gegen ein Uhr in Mitte gekommen. Mehrere Personen gerieten an der Burgstraße gegenüber der Museumsinsel in Streit. Eine Person soll an der Hand verletzt worden sein. Die Polizei überprüfte die Personen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

+++ Brand in Mehrfamilienhaus - tote 75-Jährige gefunden +++

Beim Löschen eines Wohnungsbrandes wurde eine tote Frau gefunden.

Foto: Thomas Peise

Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) hat die Feuerwehr am Samstag eine 75-Jährige tot aufgefunden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr weiter auf Twitter mitteilte. 60 Kräfte waren im Einsatz.