Sonnabend, 9. Mai 2020

Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zu Sonnabend in Mitte gekommen. Nahe des S-Bahnhofs Hackescher Markt gerieten gegen 1 Uhr mehrere Personen aneinander. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle Beteiligten. Ein Mann konnte am Spreeufer festgenommen werden. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.