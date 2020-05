Die Feuerwehr am Einsatzort in Schönow.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 8. Mai 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Dachstuhlbrand in Schönow

+++ Person vor Burger King angegriffen und offenbar schwer verletzt +++

Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr wurde vor dem Burger King an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg eine Person offenbar von anderen Personen aus einer größeren Menschengruppe schwer verletzt. Als herbeigerufene Polizisten eintrafen, entfernten sich mindestens 20 Personen rasch vom Tatort. Die Polizei erhöhte die Präsenz und sperrte sogar teilweise die Straße und Teile der Umgebung. Passanten wurden überprüft, allerdings wollte nach ersten Informationen von vor Ort niemand Angaben zum Geschehen machen.

Die Ermittlungen dauerten mehrere Stunden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Über die Art und Schwere der Verletzungen wurden offiziell zunächst keine Informationen mitgeteilt.

+++ Dachstuhlbrand in Schönow +++

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr kam es zu einem Feuer in Schönow bei Bernau im Landkreis Barnim. Dort stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, hatte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird ermittelt.

Auch in Lobetal bei Bernau im Landkreis Barnim stand am Abend gegen 21.30 Uhr ein Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und somit größeren Schaden verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand an dem Gebäude in Lobetal.

Foto: Thomas Peise