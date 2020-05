In der Nacht brannten wieder Autos

+++ Mercedes-SUV geht in Flammen auf

An der Storkower Straße in Prenzlauer Berg ist am frühen Morgen ein Mercedes-SUV in Flammen aufgegangen. Mindestens ein Fahrzeug eines Cateringunternehmens wurde durch die Flammen und die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Mercedes, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

In Neukölln wurden zwei Autos durch Flammen stark beschädigt.

Foto: Morris Pudwell

+++ Auto brannte an der Ringbahnstraße +++

An der Ringbahnstraße in Neukölln brannte am Montagabend gegen 23 Uhr ebenfalls ein Auto. Als das Fahrzeug beinahe gelöscht war, riss offenbar der Kunststofftank des Fahrzeugs auf. Der Treibstoff ergoss sich mehrere Meter weit mit dem abfließenden Löschwasser zusammen auf dahinter geparkte Fahrzeuge. Dadurch geriet nach ersten Angaben ein weiteres Auto in Brand und musste gelöscht werden.