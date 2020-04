Berlin: Holzboot sinkt auf der Müggelspree

+++ Holzboot sinkt auf der Müggelspree +++

Ein altes Holzboot ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der Müggelspree in Berlin-Friedrichhagen bei einem Anlegemanöver gesunken. Eine Person konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kräften an, darunter auch Taucher. Das Boot soll am Sonnabend im Laufe des Tages durch eine Privatfirma aus dem Wasser gehoben werden. Beim Bootsführer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Höhe des Sachschadens wird nach der Bergung geschätzt.