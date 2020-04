Polizeibericht Berlin: Mercedes mit Nazisymbolen beschmiert

+++ Mercedes mit Nazisymbolen beschmiert +++

In den Tempelhofer Weg in Britz wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gerufen, um einen perlmuttfarbenen Mercedes genauer zu untersuchen. Er war über und über mit Nazisymbolen beschmiert. Auf die Kühlerhaube und die Fahrertür waren Hakenkreuze gesprüht, auf die Heckklappe eine "88", auf den hinteren Kotflügel "HH". Die Beifahrerseite zeigte den Schriftzug "KANAKE". Das Fahrzeugblech zeigte Einschlagspuren, die Scheinwerfer waren übersprüht. Das Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Auto brennt in Marzahn +++

In Marzahn hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr war etwa eine Dreiviertelstunde im Einsatz, um den Brand in der Boxberger Straße zu löschen, wie ein Sprecher am frühen Morgen sagte. Andere Autos seien nicht beschädigt worden, verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei äußerte sich am Morgen noch nicht zu dem Fall.