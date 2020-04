Hoppegarten: Hund beißt Herrchen - 88-Jähriger stirbt

+++ Hund greift seinen Halter an – 88-Jähriger stirbt +++

Ein Hund hat in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) seinen 88 Jahre alten Halter angegriffen, der kurz darauf starb. Der Hirtenhund biss den Mann am Montag mehrmals, die Polizei ermittelt nun, ob die Bisswunden zum Tod geführt haben, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Der Tote soll obduziert werden.

Das zuständige Ordnungsamt nahm den Hund am Mittwoch in Obhut, wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte. Das Tier soll nun durch einen Gutachter einem Wesenstest unterzogen werden, um herauszufinden, ob es besonders aggressiv sei. Der Mann lebte mit seiner Frau und acht Hunden im Ortsteil Waldesruh. Zunächst hatte die Märkische Oderzeitung (MOZ) berichtet.

+++ Flucht vor Polizei - Mann springt in Landwehrkanal +++

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer Mittwochnachmittag mehrere Unfälle in Neukölln verursacht. Zuvor wollten Beamte den Mercedes-Fahrer kontrollieren, weil er auf der Liberdastraße in Richtung Maybachufer zu schnell unterwegs war. Der 33 Jahre Autofahrer ignorierte die Stoppzeichen und bog nach rechts auf die Manitiusstraße ab. Bei einem Überholmanöver stieß er gegen ein geparktes Auto. Kurz vor der Pannierstraße kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden Kleintransporter. Danach ging die Flucht weiter. Der 33-Jährige bog nach links auf die Pannierstraße ab. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Mercedes eines 56 Jahre alten Fahrers, der die Pannierstraße in Richtung Pflügerstraße befuhr, zusammen. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Durch den Unfall konnte der Mercedes-Fahrer nicht weiterfahren. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Maybachufer und sprang in den Landwehrkanal. Polizisten holten ihn aus dem Wasser und nahmen ihn fest. Der 33-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der von ihm gefahrene Mercedes war nicht versichert und sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Da er über Schmerzen klagte, wurde er einem Krankenhaus behandelt. Nach einer Blutentnahme und einer ambulanten Behandlung wurde er wieder entlassen. Der Mercedes wurde sichergestellt. Der Buslinienverkehr wurde durch die Unfallaufnahme, für die die Pannierstraße zwischen Maybachufer und Pflügerstraße bis 19 Uhr gesperrt werden musste, beeinträchtigt. Die Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei +++

Ein Mercedes-Fahrer hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zivilkräfte wollten den Fahrer an der Sonnenallee Ecke Hobrechtstraße anhalten. Doch der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen, wendete auf der Kreuzung und fuhr mit quietschenden Reifen und ausbrechendem Heck in Richtung Herrmannplatz davon. Die Zivilstreife folgte mit Blaulicht und Martinshorn bis zur Urbanstraße. Der Mercedes-Fahrer wendete hinter dem Kottbusser Damm und raste Richtung Sonnenalle zurück. An der Urbanstraße Ecke Hermannplatz missachtete er eine rote Ampel. Er bog von der Sonnenallee nach rechts auf die Hobrechtstraße ab und raste durch angrenzende Straßen. Weitere Beamte stoppten den Mercedes-Fahrer an der Jahnstraße. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und den Führerschein des 27 Jahre alten Fahrers. Er wurde anschließend für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und danach entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.

+++ Fenster eingeworfen und Fassade beschmiert - Staatsschutz ermittelt +++

Unbekannt haben in Mitte und in Kreuzberg ein Restaurant und einen Möbelfachmarkt beschädigt. Polizisten stellten gegen 2.50 Uhr mehrere beschädigte Scheiben eines Restaurants an der Leipziger Straße Ecke Markgrafenstraße in Mitte fest. Womit und von wem die Beschädigungen verübt worden waren, ermittelt der Staatsschutz, da eine politisch motivierte Attacke nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Geschäftsführer eines Möbelhauses am Blücherplatz in Kreuzberg stellte gegen 8 Uhr die beschmierte Fassade fest. Unbekannte hatten eine ungefähr 20x2 Meter große politische Parole auf die Fassade geschrieben. Am Abend zuvor befand sich diese noch nicht auf der Fassade, teilte der Leiter des Geschäftes mit. Auch hierzu ermittelt der Staatschutz.

+++ Mercedes mit Nazisymbolen beschmiert +++

In den Tempelhofer Weg in Britz wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gerufen, um einen perlmuttfarbenen Mercedes genauer zu untersuchen. Er war über und über mit Nazisymbolen beschmiert. Auf die Kühlerhaube und die Fahrertür waren Hakenkreuze gesprüht, auf die Heckklappe eine "88", auf den hinteren Kotflügel "HH". Die Beifahrerseite zeigte den Schriftzug "KANAKE". Das Fahrzeugblech zeigte Einschlagspuren, die Scheinwerfer waren übersprüht. Das Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Politische Botschaften gesprüht - Gruppe festgenommen +++

Mehrere Personen sind am Mittwochabend in Moabit (Mitte) festgenommen worden. Zeugen beobachteten gegen 19.15 Uhr wie eine Gruppe aus Männern und Frauen zwei politische Banner an der Brücke des Torfstraßensteges befestigten, Flatterbänder spannten und Farbe auf dem Weg der Brücke ausschütteten. Eine Frau aus der Gruppe lief zuerst durch die Farblache und dann auf dem Weg. Ein Mann sprühte mehrere politische Schriftzüge auf den Weg. Die Gruppe flüchtete, als Polizisten eintrafen. Die Beamten konnten dennoch drei Männer im Alter von 22, 26 und 27 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 24 und 29 Jahren festnehmen. Die Arbeit der Beamten wurde von etwa 30 weiteren Personen behindert, die immer wieder versuchten, an die Festgenommen heranzukommen. Erst als weitere Polizisten eintrafen, beruhigte sich die Lage. Die Tatverdächtigen wurden in ein Gewahrsam gebracht. Nach Aufnahme der Personalien wurden die Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

++ Unbekannte spannen Seil auf einer Brücke – Radfahrer verletzt +++

In der Nacht zu Donnerstag stürzte ein Fahrradfahrer aufgrund eines auf einer Brücke in Prenzlauer Berg gespannten Seils. Lesen Sie hier die ganze Meldung.

+++ Auto brennt in Marzahn +++

In Marzahn hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr war etwa eine Dreiviertelstunde im Einsatz, um den Brand in der Boxberger Straße zu löschen, wie ein Sprecher am frühen Morgen sagte. Andere Autos seien nicht beschädigt worden, verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei äußerte sich am Morgen noch nicht zu dem Fall.

+++ Verkehrsunfall: Zwei Verletzte auf der Baumschulenstraße +++

Gegen 10.30 Uhr erfasste ein Pkw an der Kreuzung Sonnenallee / Baumschulenstraße eine Fußgängerin und offenbar eine Radfahrerin. Beide Frauen prallten gegen die Windschutzscheibe und wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Lesen Sie hier die ganze Meldung.

+++ Feuerwehrleute in Gesundbrunnen angegriffen +++

Berliner Feuerwehreinsatzkräfte sind in Gesundbrunnen unvermittelt angegriffen worden, als sie eine Straße wegen eines im Weg stehenden Autos nicht passieren konnten. Der Wagen parkte dort am Mittwochnachmittag in zweiter Reihe, wie ein Sprecher sagte. Als die Feuerwehrleute vorbei wollten, sei plötzlich ein Döner gegen ihr Löschfahrzeug geflogen und ein aussteigenderFfeuerwehrmann habe eine Glasflasche an den Kopf geworfen bekommen.

Dann sei einer der beiden Autoinsassen mit dem Wagen davongebraust und der zweite zu Fuß geflüchtet. Der von der Flasche getroffene Feuerwehrmann musste im Krankenhaus behandelt werden und ist dem Sprecher zufolge vorerst dienstunfähig.

+++ Brandstifter legen in Neukölln Feuer in einem Auto +++

Brandstifter haben versucht, ein Auto in Neukölln anzuzünden.

In Neukölln haben Anwohner der Ringbahnstraße gegen 2.30 Uhr einen Feuerschein an einem geparkten Fiat 500 wahrgenommen und alarmierten die Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr konnten aber kein brennendes Auto entdecken. Schließen stießen sie auf einen Fiat 500, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Es roch deutlich nach Benzin und ein Stein lag neben dem Auto.

Der Täter hatte offenbar Brandbeschleuniger in den Innenraum gegossen und die Flüssigkeit angezündet. Die Gase entzündeten sich, reichten aber nicht aus, um das Auto weiter in Brand zu setzen. Die Flammen erloschen von selbst.