Polizeibericht Berlin: Auto und Transporter durch Feuer zerstört

+++ Auto und zwei Transporter durch Feuer zerstört +++

Bei zwei nächtlichen Bränden in Mitte und Rummelsburg sind insgesamt drei Fahrzeuge zerstört worden. Ein Auto stand am frühen Dienstagmorgen gegen 02.18 Uhr in der Kleinen Rosenthaler Straße in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Passanten konnten das Feuer löschen, verletzt wurde niemand.

Knapp eine Stunde später gegen 03.30 Uhr brannten zwei Transporter in der Skandinavischen Straße in Rummelsburg. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen zügig löschen. Auch hier wurde niemand verletzt. In beiden Fällen war die Brandursache am Morgen noch unklar.

+++ Streit eskaliert - Mann überrollt Arm der Freundin mit Auto +++

Auf einem Parkplatz an der Schöneberger Straße in Tempelhof ist in der Nacht ein Beziehungsstreit eskaliert. Nach dem Zwist wollte ein 24-Jähriger mit seinem Auto davonfahren. Seine 20 Jahre alte Freundin blockierte daraufhin den Weg und schlug mit ihrem Handy auf die Motorhaube. Der junge Mann soll nach Angaben der Polizei ausgestiegen sein, seine Freundin gewürgt und sie zu Boden gestoßen haben. Anschließend soll er losgefahren sein. Dabei überrollte er den linken Arm der Frau, die stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 24-Jährige fuhr weiter. Seine Identität wurde im Laufe der Nacht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

+++ Feuer in Wohnhaus ausgebrochen +++

In Rudow hat es in einem Wohnhaus gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gingen in der Nacht zu Dienstag Einrichtungsgegenstände in dem Reihenhaus im Lockenhuhnweg in Flammen auf. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Wie es zu dem Feuer kam, war am Morgen noch unklar.