Polizeibericht Berlin: Steinwurf auf Wache am Alexanderplatz - Festnahme

+++ Steinwurf auf Polizeiwache am Alex - Mann festgenommen +++

Nachdem ein Mann Steine auf die Wache am Alex geworfen hat, wurde er festgenommen.

Foto: Peise

Mit einem Stein hat ein Mann am Freitag gegen 22.30 Uhr die Verglasung der Polizeiwache am Alexanderplatz in Mitte beschädigt. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Abend. Einzelheiten zu der Identität des Mannes gaben die Beamten zunächst nicht bekannt. Während der Festnahme soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Ob der junge Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den Hintergrund der Tat. Bilder von der Einsatzstelle zeigten gesplittertes Glas und großflächig beschädigte Fenster.

+++ Autofahrer fährt ins Gleisbett und bleibt stecken +++

Ein BMW-Fahrer ist ins Gleisbett gefahren und stecken geblieben.

Foto: Peise

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonnabend in Treptow-Köpenick auf den Tramgleisen gefahren und dann stecken geblieben. Der BMW-Fahrer soll von der Edisonstraße auf die Tramgleise abgebogen sein. Warum er in die Tramgleise geriet, ist bislang unklar. Als er nicht mehr weiter kam, ließ der Mann den BMW im Gleisbett stehen und flüchtete. Er konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Die Feuerwehr hob den Pkw mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Mülltonne brennt - Feuer greift auf Kita über +++

Die Feuerwehr löschte einen Brand, der sich bis auf das Dach ausgebreitet hat.

Foto: Peise

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend ein Feuer in Charlottenburg gelöscht. Im Eingangsbereich einer Kita am Heckerdamm brannte gegen 1.40 Uhr eine Mülltonne. Die Flammen griffen schnell auf die Kita-Räume über. Das Feuer breitete sich bis zum Dach aus. Nach zwei Stunden hatten die Brandbekämpfer das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Firmenwagen brennt in Prenzlauer Berg +++

Ein Firmenwagen brannte in Prenzlauer Berg. Die Flammen griffen auch auf Fahrräder über.

Foto: Peise

Am Falkplatz in Prenzlauer Berg (Pankow) hat am Sonnabendmorgen gegen 3 Uhr ein Firmenwagen gebrannt. Die Flammen griffen auch auf Fahrräder über. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 20 Minuten löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Wohnungstür brennt in Moabit +++

In Moabit brannte eine Wohnungstür.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonnabend gegen 1 Uhr zu einem Brand nach Moabit ausgerückt. An der Sickingenstraße brannte - wie bereits vor zwei Wochen - an einem Wohnhaus eine Tür. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Haus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

+++ Unfall in Märkisch Oderland - drei Verletzte +++

Bei einem Unfall in Dahlwitz-Hoppegarten wurden drei Personen verletzt.

Foto: Peise

Bei einem Unfall in Dahlwitz-Hoppegarten im Landkreis Märkisch Oderland sind am Freitag gegen 21.30 Uhr zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. An der Kreuzung Frankfurter Chaussee Ecke Niederheidenstraße soll ein Pkw gewendet und das entgegenkommende Fahrzeug übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß.