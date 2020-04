Polizeibericht Berlin: 120 km/h - Verfolgungsfahrt durch Reinickendorf

+++ Mit Tempo 120: Verfolgungsfahrt durch Reinickendorf +++

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Freitag in Reinickendorf eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor wollte eine Zivilstreife den Fahrer kontrollieren, doch der gab Gas. Zwischenzeitlich soll er mit Tempo 120 über die Provinzstraße bis zur Emmentaler Straße gerast sein. Erst mit Hilfe weiterer Polizisten konnte der Wagen gestoppt werden. Der Fahrer soll mit dem Beifahrer die Plätze gewechselt haben. Vermutlich nicht ohne Grund. Als die Beamten am Auto waren, soll ihnen ein Alkoholgeruch aus dem Inneren entgegen gekommen sein. In dem Fahrzeug fanden die Beamten außerdem ein Benzin-Fass. Die beiden Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht und anschließend festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.