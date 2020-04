Polizei Feuerwehr Berlin: Unfall nach illegalem Autorennen in Schöneberg

+++ Schwerer Unfall nach Autorennen in Schöneberg +++

Am Mittwochabend hat sich gegen 22.30 Uhr an der Dominicusstraße in Schöneberg ein schwerer Unfall reignet. Wie Augenzeugen der Berliner Morgenpost berichteten, soll es sich dabei um ein illegales Autorennen gehandelt haben. Der Fahrer eines VW Golf GTI flüchtete von der Unfallstelle. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auch ein geparktes Auto wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei ermittelt.

+++ Ein verletzter bei Überfall auf Späti in Kreuzberg +++

Der Spätkauf im U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park ist überfallen worden.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 23.40 Uhr ist im Mendelssohn-Bartholdy-Park in Kreuzberg ein Spätkauf überfallen und ausgeraubt worden. Der Laden wurde dabei teilweise verwüstet, eine Person wurde verletzt.

Die Polizei vor mit einem Großaufgebot vor Ort. Mindestens zwei Personen festgenommen. Die genauen Umstände der Tat werden derzeit ermittelt. Polizisten einer Einsatzhunderschaft durchsuchten den Mendelssohn-Bartholdy-Park nach Spuren.



+++ Container brennt in Mitte aus +++

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Container in Mitte.

Foto: Thomas Peise

An der Leipziger Straße in Mitte hat es am Mittwochbend gegen 20.45 Uhr gebrannt. Ein hinter einem Wohnhaus abgestellter Baucontainer stand in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache wird ermittelt.