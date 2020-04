Polizeibericht Berlin: Obdachloser durch Tritte schwer verletzt

+++ Personengruppe verletzt Obdachlosen durch Tritte +++

Mehrere Personen haben am Montagabend in Schöneberg einen Obdachlosen durch Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt, dass der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr an der Ecke Bayreuther- und Kleiststraße. Mehrere mutmaßliche Täter wurden festgenommen.

Feuerwehrleute löschen den brennenden Tesla.

+++ Tesla geht in Flammen auf +++

Bei einem nächtlichen Brand in Dahlem ist ein Auto der Marke Tesla zerstört worden. Der Wagen fing am frühen Dienstagmorgen gegen 1.55 Uhr im Hüttenweg/Ecke Marshallstraße Feuer, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzte gab es keine. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Immer wieder werden in Berlin nachts Fahrzeuge bei Bränden zerstört oder beschädigt. Zuletzt ging ein Auto im Stadtteil Blankenburg in Flammen auf.

Polizisten vor dem BMW Coupé an der Hermannstraße

+++ BMW Coupé nach Streit auf der Hermannstraße beschädigt +++

Nach heftigen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf der Hermannstraße in Neukölln ist in der Nacht ein hochwertiges BMW Coupé beschädigt worden. Unmittelbar neben dem BMW wurde ein Projektil einer Schreckschusswaffe auf der Fahrbahn gefunden. Der Bereich um das Coupé wurde weiträumig abgesperrt. Die Hermannstraße war im Rahmen der Maßnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Auch eine Buslinie war betroffen.

Beamte nehmen in Schöneweide einen Verdächtigen fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mehrere Männer nach versuchtem Raub festgenommen ++++

Im Bereich des S-Bahnhof Schöneweide soll es in der Nacht zu einem schwerem Raub gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen offenbar in der Brückenstraße. Ein Großaufgebot der Berliner Polizei und mehrere Beamte der Bundespolizei konnten letztendlich am S-Bahnhof Schöneweide mehrere Verdächtige festnehmen.

