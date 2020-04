In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Karfreitag, 10. April 2020.

+++ Busfahrer zwischen zwei Bussen eingeklemmt +++

Ein Busfahrer ist in der Nacht zu Freitag auf der Altentreptower Straße in Biesdorf zwischen zwei Bussen eingeklemmt worden. Kollegen befreiten ihn. Nach ersten Angaben von vor Ort soll der Mann schwer verletzt worden sein. Er kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.