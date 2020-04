Blaulicht-Blog: Kastenwagen überschlägt sich mehrfach

+++ Kastenwagen überschlägt sich mehrfach +++

Der Fahrer eines Kastenwagens kam auf der Trebnitzer Hauptstraße in Trebnitz im Landkreis Märkisch Oderland nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Marzahn geflogen. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Trebnitz liegt nordöstlich von Müncheberg, rund 30 Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt.

Der Kastenwagen überschlug sich auf der Trebitzer Hauptstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Küche in Erdgeschosswohnung in Flammen +++

Gegen 19.10 Uhr brannte es in einem Wohnhaus an der Tauroggener Straße in Charlottenburg in einer Erdgeschosswohnung. Dort stand die Küche in Flammen. Die Feuerwehr brachte sieben Personen in Sicherheit. Die Beamten rückten mit drei Staffeln ab und hatten den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

Die Feuerwehr im Einsatz: An der Tauroggener Straße brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Foto: Thomas Peise

+++ Frauenleiche in Kanal in Charlottenburg gefunden +++

Am Mittwochabend wurde gegen 18.15 Uhr wurde in einem Kanal in Höhe der Luise-Meitner-Straße in Charlottenburg eine Frauenleiche gefunden. Feuerwehrleute bargen die tote Person. Sie wurde in die Gerichtsmedizin gebracht und soll im Laufe des Donnerstags obduziert werden.

Polizisten am Fundort: An einem Kanal an der Luise-Meitner-Straße wurde eine Frauenleiche entdeckt.

Foto: Thomas Peise