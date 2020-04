Unfall in Köpenick: Radfahrer stirbt nach Sturz

+++ Radfahrer stürzt in Köpenick und stirbt +++

Ein Radfahrer ist Mittwoch in Köpenick gestorben. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 89-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Druschiner Straße in Richtung Eichwaldgraben unterwegs gewesen sein. In Höhe der Einmündung der Egersfelder Allee stürzte der Senior. Er erlitt eine Kopfverletzung. Er starb wenig später am Unfallort. Warum der Radfahrer stürzte, ist bislang unklar. Der Verkehrsermittlungsdienst ermittelt.

+++ Sexueller Übergriff am Fernsehturm: Ordnungsamtmitarbeiter retten Frau +++

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Dienstagabend am Alexanderplatz einen mutmaßlich sexuellen Übergriff auf eine Frau verhindert. Wie das Bezirksamt Mitte am Donnerstag mitteilte, hörten die Mitarbeiter gegen 20.15 Uhr dumpfe Hilferufe vom Eingangsbereich des Fernsehturms. Dort sahen sie, wie ein Mann eine Frau auf den Boden drückte. In diesem Moment eilten die Mitarbeiter zu der Frau und griffen ein. Dabei kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem Mann. Der Beschuldigte attackierte beide Einsatzkräfte mit Schlägen, Tritten und durch Kopfnüsse. Trotz der Gegenwehr gelang es den Ordnungsamtskräften, den Mann zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Er wurde der Polizei übergeben. Die Frau sowie beide Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden dabei verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hautabschürfungen, Hämatome, Schmerzen an den Extremitäten und eine eingegipste Hand waren die Folge des Einsatzes. Der Festgenommene wurde in Polizeigewahrsam gebracht und der Justiz überstellt. Es handelt sich um einen 30 Jahre alten Mann. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sagte: „Ich bedanke mich bei den mutigen Kollegen für ihren beherzten Einsatz und wünsche ihnen und dem Opfer eine schnelle Genesung.“

+++ Einbrecher in Pankow festgenommen +++

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Donnerstag gegen zwei Uhr in Weißensee (Pankow) festgenommen worden. Zuvor hörte ein Polizist außer Dienst an der Falkenberger Straße Geräusche und sah, wie ein Mann versuchte, sich gewaltsam Zugang zu einer Physiotherapiepraxis zu verschaffen. Der 33-Jährige verständigte die Polizei und hielt den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der Kollegen fest. Beim 41-Jährigen wurde Einbruchswerkzeug festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Geldautomat in Adlershof aufgebrochen +++

In Adlershof (Treptow-Köpenick) haben zwei Unbekannte am Mittwoch gegen 21.20 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Rudower Chaussee aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Mit der Beute sollen die beiden Männer in einen Pkw eingestiegen sein, der von einem Komplizen gefahren wurde. Das Fahrzeug soll in Richtung Wagner-Regeny-Straße geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt ermittelt.