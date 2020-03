Polizeibericht Berlin: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei verletzte Motorradfahrer

+++ Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt +++

In einem Bus in Zehlendorf ist eine 29 Jahre alte Frau von einem Mann rassistisch beleidigt worden. Der Vorfall trug sich bereits am Sonnabend zu, wurde aber erst am Sonntag von der Frau angezeigt. Demnach war die Frau am Samstagabend gegen 18.25 Uhr mit ihrer neunjährigen Tochter in einem Bus der Linie 118 unterwegs, als sie ein Mann plötzlich rassistisch beleidigte. Nachdem die Frau in der Nähe der Clauertstraße den Bus verlassen hatte, folgte ihr der unbekannte Mann, holte ein Messer aus der Jackentsche und drohte ihr damit. Anschließend verschwand der Unbekannte.

+++ Geldautomat am Potsdamer Platz aufgebrochen +++

Unbekannte haben in Tiergarten am Potsdamer Platz einen Geldautomaten aufgebrochen. Aus dem aufgehebelten Automaten sollen sie am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr Geld entwendet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sicherheitsdienst der Bankfiliale am Potsdamer Platz alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls laufen.