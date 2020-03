Polizei Feuerwehr Berlin: Auto prallt in Tiergarten gegen Laterne

+++ Autofahrer prallt in Tiergarten gegen Laterne +++

An der Hofjägerallee in Tiergarten ist in der Nacht zu Freitag der Fahrer eines VW Golf gegen eine Laterne geprallt und dann mit seinem Auto auf die Seite gekippt. Feuerwehrleute konnten den Pkw schnell wieder auf die Räder stellen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Golf brach die Vorderachse.

+++ Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus in Mitte +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Müllraum.

Foto: Thomas Peise

In einem Hochhaus an der Leipziger Straße in Mitte hat es am Donnerstagabend in einem Müllschluckerraum gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

+++ Kinderwagen brennt - Mehrfamilienhaus evakuiert +++

Ein Kinderwagen ist in einem Treppenhaus in Friedrichshain aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Kurz nach 3.30 Uhr am frühen Freitagmorgen evakuierten rund 30 Feuerwehrleute das Wohnhaus an der Finowstraße und löschten die Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Drei Personen seien aus dem Mehrfamilienhaus gerettet worden, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

+++ Mann mit Verdacht auf Corona in Spandau aus Zug geholt +++

Rettungssanitäter an einem Zug. Dort hatte es einen Corona-Verdachtsfall gegeben.

Foto: Thomas Peise



Am Bahnhof Spandau ist eine Person mit Verdacht auf den Coronavirus aus einem Zug geholt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrgast saß in in einer Bahn, die von Berlin nach Hamburg fahren sollte. Die Feuerwehr war mit einem Einsatzleitwagen und zwei Rettungswagen vor Ort.