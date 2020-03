Berlin-Spandau: 14 Kilo Marihuana im Kofferraum entdeckt

+++ 14 Kilogramm Marihuana im Kofferraum gefunden +++

In Hakenfelde haben Polizisten am Dienstag 14 Kilogramm Marihuana aus dem Kofferraum eines Autos beschlagnahmt. Fahnder waren gegen Mittag in die Mertensstraße gefahren, um die Aufenthaltsadresse eines mit Haftbefehls gesuchten 35-Jährigen aufzusuchen. Der Mann, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird, öffnete einen Mazda, stieg ein und parkte den Wagen um. Dann ging er wieder ins Haus, kam kurz darauf zurück, stieg in einen Seat und fuhr davon. Die Polizisten nahmen ihn gegen 14.45 Uhr auf dem Tegeler Weg fest, wo er sich mit einem falschen Führerschein auswies. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Er wurde festgenommen.

Bei der Überprüfung des umgeparkten Mazda bemerkten die Polizisten einen starken Cannabisgeruch. Im Kofferraum fanden sie ungefähr 14 Kilogramm Marihuana. Die Drogen und der Mazda wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene muss sich wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz verantworten.

+++ Wohnmobil brennt in Charlottenburg-Nord +++

In Charlottenburg-Nord sind Dienstagmittag ein Wohnmobil und ein daneben geparkter Pkw vollständig ausgebrannt. Gegen 13.40 Uhr bemerkten Passanten im Halemweg Flammen an den in Parkhäfen abgestellten Fahrzeugen und riefen die Feuerwehr. Der brennende VW-Camper und der Renault wurden gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein weiterer Pkw sowie Fensterscheiben einer nahegelegenen Kita beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war der Halemweg bis 15.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Löscharbeiten in der Sonnenallee +++

In einem Wohnhaus in der Sonnenallee in Neukölln brach in der Nacht ein Feuer aus. Es brannten ein Kinderwagen und ein Fahrrad im Treppenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte in der Sonnenallee in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

+++ Seniorin bei Raub schwer verletzt +++

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Rentnerin in Lichtenberg beraubt und dabei schwer verletzt. Gegen 20.15 Uhr erhielt die 72-Jährige in der Atzpodienstraße mindestens einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand von hinten gegen den Kopf und stürzte zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend mit Ihrer Handtascheg. In der Nähe des Tatorts fanden Polizisten später die Handtasche, jedoch ohne Portemonnaie und Geld. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.

