Shisha-Bande in Berlin: Zoll und LKA finden 2,5 Tonnen illegalen Tabak

Ermittler des ZFAB und des LKA hat am Morgen in Kreuzberg und Neukölln bei einer deutsch-jordanischen Bande insgesamt 2,5 Tonnen illegalen Shisha-Tabak sichergestellt.

Berlin. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) des Berliner Landeskriminalamts (LKA) und des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg hat am Dienstagmorgen 2,5 Tonnen illegalen Shisha-Tabak sichergestellt. Damit wurde einer fünfköpfigen deutsch-jordanischen Shisha-Bande im Alter zwischen 28 und 42 Jahren das Handwerk gelegt.

Die hygienischen Bedingungen, unter denen der Tabak hergestellt wurde, scheinen fragwürdig.

Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Insgesamt wurden fünf Wohnungen und Geschäftsräume in Kreuzberg und Neukölln durchsucht. Die Bande hatte den Wasserpfeifentabak in mehreren illegalen Produktionsstätten in Berlin zusammengerührt und an Bars ausgeliefert. Die hygienischen Umstände waren offenbar katastrophal. Gesundheitliche Aspekte wurden augenscheinlich vollkommen außer Acht gelassen.

2,5 Tonnen Shisha-Tabak sicher gestellt: Rohmaterial aus Rumänien

Hierbei wurden auch gefälschte Originalverpackungen von bekannten Wasserpfeifensorten genutzt, um den Verbraucher zu täuschen. Den Rohtabak bezog die Gruppierung laut Zoll in größeren Mengen augenscheinlich aus Rumänien.

Zoll und LKA waren mit über 120 Beamten im Einsatz. „Dieser fantastische Erfolg der GEZig zeigt, wie wichtig die behördenübergreifende Zusammenarbeit ist und bleibt“, sagt Christian Lanninger, Sprecher des Zollfahndungsamts.

Lesen Sie auch: Kriminelle Clans: „Wir werden den Kampf gewinnen müssen“

Bande hat insgesamt fast vier Tonnen Tabak hergestellt

Im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft war die GEZig der Bande bereits seit einem Jahr auf der Spur. Man habe ihr bereits im Vorfeld Steuerhinterziehung und gewerbsmäßige Steuerhehlerei mit fast 1,2 Tonnen unversteuertem Wasserpfeifentabak nachgewiesen, heißt es.

Die Shisha-Bande nutzte gefälscht Originalverpackungen.

Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Die gesamte Menge von 3,7 Tonnen hätte für 370.000 Konsumeinheiten gereicht. Der insgesamt entstandene Steuerschaden liegt bei mehr als 80.000 Euro. Die Ermittlungen würden andauern, so Lanninger weiter. Die Verdächtigen seien nach ersten Erkenntnissen keine Mitglieder eines kriminellen Clans.

GEZig seit mehr als 20 Jahren im Einsatz

Die GEZig wurde vor 21 Jahren eingerichtet. Das erklärte Ziel ist, den organisierten Handel mit Zigaretten- und Wasserpfeifentabak sowie der zugehörigen Bandenkriminalität in und um Berlin zu bekämpfen.

Lesen Sie auch: Kritik an Shisha-Bar-Razzien: Senat weist Vorwürfe zurück