Polizei und Feuerwehr - Wasserrohrbruch in Spandau flutet Brunsbütteler Damm - Sperrung

+++ Mann zeigt Hitlergruß bei Demo zum Frauentag+++

Ein 54 Jahre alter Mann soll am späten Sonntagnachmittag bei einer Versammlung zum Weltfrauentag am Alexanderplatz in Mitte den Hitlergruß gezeigt haben. Das berichteten mehrere Zeuginnen der Polizei unabhängig voneinander. Die Einsatzkräfte stellten bei der anschließenden Überprüfung des 54-Jährigen auch noch ein Messer sicher. Die Atemalkoholkonzentration bei einem freiwilligen Test ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Auf Gelände von Jugendclub gezündelt +++

Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren haben am Sonntagabend auf dem Gelände eines Jugendclubs am Räcknitzer Weg in Spandau an mehreren Stellen Farbdosen, Batterien und Campingkartuschen mittels Pyrotechnik in Brand gesetzt. Anwohner hatten gegen 21.20 Uhr einen lauten Knall vernommen und einen Feuerschein bemerkt. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden, da die Flammen eigenständig erloschen waren. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten durchsuchten die Wohnungen der beiden und fanden dort Beweismittel.

+++ Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall +++

Bei einem Verkehrsunfall kurz nach 21 Uhr an der Bornitzstraße in Lichtenberg sind drei Personen verletzt worden. Ein VW und ein Toyota waren zusammengestoßen. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg gescheudert. Er kam erst an einem Zaun zum Stehen. Der Toyota prallte gegen einen Lichtmast. Der 18 Jahre alte VW-Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin kamen mit Rumpf- und Fußverletzungen ins Krankenhaus. Die 44 Jahre alte Beifahrerin des Toyota-Fahrers erlitt einen Bruch des Handgelenks. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.