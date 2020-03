Polizei und Feuerwehr - Wasserrohrbruch in Spandau flutet Spandauer Damm - Sperrung

+++ Wasserrohrbruch flutet Spandauer Damm - Sperrung +++

Am Brunsbütteler Damm in Spandau ist es am Abend zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen. Das Wasser lief auf die Fahrbahn und in die umliegenden Straßen. Die Polizei ließ zwei geparkte Autos mit einem Abschleppwagen umsetzten. Die Feuerwehr musste einen Baum umsägen. Die Straße wird die nächsten Tage stadtauswärts komplett gesperrt bleiben.

+++ Fußgänger bei Unfall in Kreuzbeg auf Straße geschleudert +++

In Kreuzberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fußgänger wurde dabei verletzt.

Foto: Thomas Peise

An der Köpenicker Straße in Kreuzberg hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer erfasste mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort.

+++ Mann vor Yaam-Club in Mitte verletzt +++

Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest. Sie sollen einen Mann in Mitte verletzt haben.

Foto: Thomas Peise

Vor dem Club „Yaam“ an der Schillingbrücke in Mitte ist es am späten Abend zu einer Körperverletzung gekommen. Die beiden Täter wollten anschließend flüchten, konnten aber von Polizisten am Stralauer Platz festgenommen werden. Über den Verletzten und die Hintergründe der Tat ist noch nichts weiter bekannt.

+++ Mit Zigarette eingeschlafen - Wohnungsbrand in Moabit +++

Die Feuerwehr löscht einen Wohnungsbrand in Moabit.

Foto: Thomas Peise

In einer Wohnung an der Wiclefstraße in Moabit ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben schlief der Mieter mit einer Zigarette ein und setzte die Matratze in Brand. Er wurde wach und flüchtete aus der Wohnung ins Freie. Die Flammen erfassten das ganze Zimmer, das ausbrannte. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, verletzt wurde niemand.

+++ Feuer an mehreren Stellen in Keller in Kreuzberg ausgebrochen +++

Die Feuerwehr löscht einen Kellerbrand an der Urbanstraße.

Foto: Thomas Peise

An der Urbanstraße in Kreuzberg hat es in einem Wohnhaus an mehreren Stellen im Keller gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.