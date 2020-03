Berlin Mitte: Polizei stoppt Hochzeitskorso am Brandenburger Tor - Fahrzeuge beschlagnahmt

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Hochzeitskorso vor dem Hotel "Adlon" am Brandenburger Tor gestoppt. Mehrere Fahrzeuge hätten am Hotel waghalsige Fahrmanöver gemacht, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Laut Informationen von vor Ort sollen die Insassen vor dem Brandenburger Tor ein Feuerwerk entzündet haben.

Als der Hochzeitskorso wieder losfahren wollten, griff die Polizei ein. Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuge und beschlagnahmten einige davon. Auf einer schwarzen Limousine war auf der Motorhaube eine palästinensische Fahne befestigt. Auch mehrere Führerscheine wurden einbehalten. Gegen die Fahrer wird den Angaben zufolge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Hochzeitskorso: Autofahrer driftet auf Kreuzung vor Bahnhof Zoo

Im Februar sorgten Videos in den sozialen Netzwerken für Aufsehen, in denen zu sehen ist, wie ein schwarzer Maserati an der Kreuzung vor dem Bahnhof Zoo über den Asphalt driftete. Laut Erkenntnissen der Polizei soll das Auto zu einem Hochzeitskorso gehört haben. Wenige Tage später stellte sich ein 22 Jahre alter Fahrer der Polizei. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.