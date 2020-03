Schwerer Unfall in Schöneberg - Verdacht auf Autorennen

Zwei Autofahrer sollen sich in Schöneberg ein Autorennen geliefert haben, das in einem Crash endete.

In Schöneberg hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zuvor soll es gegen 22 Uhr zwischen einem Golf-Fahrer und Renault-Kadjar-Fahrer zu einem Autorennen gekommen sein. Ein Polizist außer Dienst soll das Autorennen am Voralberger Damm beobachtet haben.

Das Rennen startete auf dem Voralberger Damm verlief dann über den Grazer Damm und endete am Grazer Platz in einem Crash. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte der Golf-Fahrer in ein unbeteiligtes Fahrzeug. Der Golf kippte auf die Seite. Nach Morgenpost-Informationen wurde eine Person, die nicht am illegalen Autorennen teilnahm, verletzt. Der Renault-Fahrer fuhr gegen mehrere geparkte Fahrzeuge.

Auf der Straße lagen Teile von den Fahrzeugen und Scherben. Die Polizei sperrte Höhe Grazer Platz beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden. Der Verkehrsermittlungsdienst ermittelt zum genauen Unfallhergang. Am Abend wurde die Unfallstelle vermessen.