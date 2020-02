Berlin: Autofahrer „driftet“ auf Kreuzung vor Bahnhof Zoo: Polizei ermittelt

Vor dem Bahnhof Zoo „driftet“ ein Auto über die Kreuzung und fährt dann in den Gegenverkehr. Mehrere Männer feuern den Fahrer an.

Berlin. In den sozialen Medien sind Videos aufgetaucht, in denen zu sehen ist, wie ein schwarzer Maserati an der Kreuzung Hardenbergstraße und Joachimsthaler Straße mit quietschenden Reifen und Rauchentwicklung über den Asphalt driftet. Der Vorfall soll sich nach Angaben der BZ, die zuerst darüber berichtete, am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zugetragen haben.

Kann mal jemand mitzählen, wieviel Straftaten hier passieren?https://t.co/0lKAcTzUVv pic.twitter.com/gzBx2gGwqR — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) February 12, 2020

Ein Video zeigt, wie ein Mann im schwarzen Anzug auf der Straße die türkische Fahne schwenkt. Die anderen Autos warten an der Ampel, die offensichtlich „rot“ anzeigt. Die Limousine dreht sich derweil mehrfach, Rauch steigt auf, obwohl auf den umliegenden Bürgersteigen Dutzende Menschen stehen. Der Beifahrer lehnt sich aus dem Fenster und filmt offenbar mit seinem Handy. Der Fahnenträger wedelt währenddessen weiter mit seiner Flagge. Ein weiteres Video zeigt, dass der Maserati möglicherweise Teil eines Hochzeitskorsos war. Im Hintergrund ist eine festlich geschmückte Limousine zu erkennen.

Immer wieder Probleme bei Hochzeitskorsos in Berlin

Kurz darauf kommen zwei weitere Männer in Anzügen hinzu. Die Ampel zeigt nun offenbar wieder „grün“, die anderen Autos fahren los. Der „Drifter“ fährt in den Gegenverkehr, während ein weiteres Auto, das offenbar zu der Gesellschaft gehört, ebenfalls direkt vor wartenden Fußgängern, driftet, wendet und über eine Fußgängerinsel fährt.

Die Polizei erklärte, sie habe das Video zugespielt bekommen. Bisher habe aber niemand den Vorfall angezeigt. Derzeit liefen Ermittlungen, ob neben einer Verkehrsbehinderung auch eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorliege. Dies wäre ein strafrechtlicher Tatbestand.

In der Vergangenheit gab es in Berlin immer wieder Probleme mit derartigen Hochzeitskorsos auf Berliner Straßen. Derzeit muss sich vor dem Amtsgericht Tiergarten ein 21-Jähriger verantworten, weil er bei einem riskanten Fahrmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Frau verletzt haben soll. Im Dezember wurde in Friedrichshain ein 24-Jähriger festgenommen. Er soll bei einem Korso an der Simon-Dach-Straße erst aus dem Auto und später von einem Balkon mit einer Schreckschusspistole Schüsse abgefeuert haben.