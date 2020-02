In Moabit brannte es in einer Wohnung an der Perleberger Straße.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Feuer in Wohnung in Moabit - Vier Verletzte

+++ Feuer in Wohnung in Moabit +++

In der Perleberger Straße in Moabit (Mitte) ist am frühen Sonnabendmorgen ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch zog bis in das Treppenhaus. Die Feuerwehr brachte mehrere Personen in Sicherheit. Vier Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Person von Taxi in Friedrichshain erfasst +++

Eine Person ist am Freitagabend auf der Landsberger Allee an der Ecke Friedenstraße (Friedrichshain) von einem Taxi erfasst worden. Das Unfallopfer prallte auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Die Person erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfalldienst der Polizei führt die weiteren Ermittlungen.

Ein Taxifahrer erfasste eine Person auf der Landsberger Allee.

Foto: Peise

+++ Autofahrer bleibt in Lichtenberg in Tramgleise stecken +++

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonnabend an der Kreuzung Rhinstraße Ecke Hauptstraße in Hohenschönhausen (Lichtenberg) beim Abbiegen auf den Tramgleisen stecken geblieben. Die Feuerwehr musste den Wagen bergen. Nach runde 45 Minuten waren die Gleise wieder frei. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Autofahrer bleibt beim Abbiegen in Lichtenberg auf den Tramgleisen stecken.

Foto: Peise