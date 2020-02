Kreuzberg: Polizeiauto mit Steinen beworfen - Polizist verletzt

Der Beifahrer wurde von umherfliegenden Glassplittern an einer Hand leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Funkwagen-Besatzung befand sich in Kreuzberg auf Streife, als sie plötzlich von mehreren Steinewerfern angegriffen wurde.

Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Funkwagen der Berliner Polizei mit Steinen beworfen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Funkwagen-Besatzung kurz nach 2 Uhr auf dem Bethaniendamm Richtung Köpenicker Straße in Kreuzberg, als plötzlich ein Mann einen Kleinpflasterstein gegen die Windschutzscheibe des Polizeifahrzeugs geworfen hätte.

Kurz darauf schlugen demnach weitere Steine, die von drei weiteren Männern geworfen worden waren, auf dem Einsatzwagen ein. Die Kollegen fuhren mit dem Fahrzeug weg und alarmierten Unterstützungskräfte. Als diese eintrafen, waren die Steinewerfer bereits geflüchtet.

Der Beifahrer wurde von umherfliegenden Glassplittern an einer Hand leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Fahrer des Funkwagens blieb körperlich unverletzt. Beide beendeten ihre Dienste. Der Funkwagen wies starke Beschädigungen auf und wurde in eine Werkstatt gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

