Unfall in Berlin: Radfahrer stirbt unter BVG-Bus

Bei einem Unfall ist in Johannisthal eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Am frühen Montagabend ist eine Mahnwache geplant.

In Berlin ist erneut eine Fahrradfahrerin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Fahrer eines BVG-Busses der Linie 265 gegen 12.20 Uhr vom Groß-Berliner Damm in Johannisthal nach rechts in die Pilotenstraße ab und übersah hierbei offenbar die Frau. Sie wollte auf dem Radweg geradeaus in Richtung Segelfliegerdamm weiter fahren.

Eine Ampel gibt es an der Kreuzung nicht. Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost lediglich, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau handelt. Das genaue Alter wollten die Beamten am Sonntagnachmittag nicht mitteilen, da die Angehörigen noch nicht informiert worden seien. Am Montag ist um 17.30 Uhr eine Mahnwache am Unfallort geplant.„Wir brauchen sichere Straßen und Kreuzungen“, sagte Ragnhild Sørensen vom Verein Changing Cities. Der ADFC Berlin wird an der Unfallstelle ein weißes Geisterrad aufstellen. Nach der Mahnwache ist eine Fahrraddemo zum Bundesverkehrsministerium geplant.

Frau wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort

Wie die Feuerwehr am frühen Nachmittag auf Twitter mitteilte, wurde die Frau eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Busfahrer und ein weiterer Passant erlitten einen Schock und wurden von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, hieß es später von der Polizei. Außerdem sollen Fahrgäste in dem Bus gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der Groß-Berliner Damm wurde stadtauswärts zeitweise gesperrt.

Der Unfall ist schon der zweite in diesem Jahr in Berlin, bei dem ein Radfahrer ums Leben gekommen ist. In der vergangenen Woche war eine 68-Jährige am Kottbusser Tor in Kreuzberg von einem abbiegenden Lastwagen überfahren worden. Auch sie starb noch an der Unfallstelle. Seitdem wird wieder verstärkt über die Sicherheit von Radfahrern in Berlin diskutiert.

2019 starben auf Berlins Straßen 40 Menschen – darunter 24 Fußgänger, sechs Radfahrer, sechs Autoinsassen, zwei Motorradfahrer sowie zwei Bus- oder Lastwagenfahrer. Am Montagabend ist eine Mahnwache für die getötete Radfahrerin geplant.