Einsatz beim Checkpoint Charlie - angeblich Schüsse gefallen

An einem Café nahe dem Checkpoint Charlie hat es am Montag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Angeblich fielen auch Schüsse.

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Wie die Polizei twitterte, soll ein unbekannter Verdächtiger "in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben".

Krankenwagen waren nicht vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Die Rudi-Dutschke-Straße / Kochstraße wurde in beiden Richtungen gesperret. Auch der Bus M29 wurde umgeleitet.