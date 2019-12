Landsberger Allee: Fußgänger stirbt bei Unfall - Fahrerflucht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 15. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Fußgänger stirbt bei Unfall in Berlin - Fahrerflucht +++

Ein Autofahrer hat einen Fußgänger in Berlin angefahren und tödlich verletzt. „Der Fahrer des Wagens flüchtete“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Der Unfall passierte demnach etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht auf der Landsberger Allee. Der 51-jährige Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten konnten den mutmaßlichen 32 Jahre alten Fahrer wenig später in der Nähe stoppen und vorläufig festnehmen. Er sollte vernommen werden.

+++ Weihnachtsmarkt-Besucherin in Lichtenberg angefahren +++

Eine Weihnachtsmarkt-Besucherin ist Sonnabendabend bei einem Unfall in Lichtenberg schwer verletzt worden. Nachdem sie den Weihnachtsmarkt verlassen hatte, wurde sie von einer Autofahrerin auf der Landsberger Allee angefahren. Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Eine Weihnachtsmarkt-Besucherin wurde von einer Autofahrerin erfasst.

Foto: Peise

+++ Windböen - Jalousien lösen sich +++

An einem Haus in der Heidestraße in Moabit (Mitte) hat die Feuerwehr Sonntagmorgen einige Außenjalousien entfernt. Dazu wurde eine Drehleiter verwendet. Die Jalousien hatten sich durch die Windböen gelöst. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr abgesichert.