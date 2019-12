Ein Autofahrer hat am Mittwoch eine Radfahrerin erfasst und getötet. Er soll bei Rot gefahren sein.

Verkehrsunfall Radfahrerin bei Unfall in Charlottenburg getötet

Eine 69 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Charlottenburg bei einem Unfall getötet worden. Polizeiangaben zufolge soll die Frau am Luisenplatz bei grüner Fußgängerampel Richtung Charlottenburger Ufer auf die Straße gefahren sein.

Dort erfasste sie der Mercedes eines 25-Jährigen, der von der Schloßbrücke aus in Richtung Otto-Suhr-Allee unterwegs war und bei Rot gefahren sein soll.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen am Unfallort und später im Krankenhaus erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

