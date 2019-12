Blaulicht-Blog: Frau steht auf Fahrbahn - schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 8. Dezember 2019 in Berlin.

+++ 82-Jähriger angefahren und schwer verletzt +++

Ein 82-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Hermsdorf angefahren und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann gegen 0.40 Uhr an der Kreuzung Hermsdorfer Damm / Heinestraße / Falkenthaler Steig auf die Fahrbahn gelaufen. Eine 56 Jahre alte Toyota-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst den Mann mit ihrem Auto. Der 82-Jährige erlitt schwere Kopf- und Armverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebrahct.

+++ Polizei nimmt zwei mutmaßliche Kiosk-Einbrecher fest +++

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Zehlendorf zwei junge Kiosk-Einbrecher festgenommen. Einer der beiden hatte gegen 0.50 Uhr versucht, die Tür eines Kiosks in der Winfriedstraße aufzuhebeln, so die Polizei. Der Zweite stand "Schmiere". Die beiden scheiterten allerdings an der Tür und flohen Richtung Clayallee. Polizisten nahmen die beiden 18- und 19-Jährigen fest. Der Ältere hatte eine Umhängetasche mit einem sogenannten Kuhfuß und einem großen Schraubendreher dabei. Während der Jüngere wieder auf freien Fuß kam, wurde der Ältere der Kriminalpolizei übergeben.

+++ Dachbrand in Vogelsdorf - Großaufgebot der Feuerwehr +++

Die Feuerwehr am Sonnabendabend im Einsatz in Vogelsdorf.

Foto: Thomas Peise

In Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) brannte es am späten Sonnabendabend im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz war, brachte die Flammen zügig unter Kontrolle und konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Frau steht auf Fahrbahn - schwer verletzt +++

Eine Unbekannte hat am Sonnabend bei einem Unfall in Lichtenberg schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war ein 74-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Opel auf der Seddiner Straße in Richtung Rhinstraße unterwegs. Kurz vor dem Hohenschönhauser Weg habe plötzlich eine Frau auf der Fahrbahn gestanden, die der Mann mit seinem Auto erfasste. Die Frau erlitt schwere kopf- und Beinverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ihre Identität ist derzeit noch unbekannt.

+++ 29-Jähriger überfallen und beraubt +++

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Kreuzberg überfallen und beraubt worden. Der Mann war auf der Brommystraße zu einer Feier unterwegs, als er von vier Männern angesprochen wurde, die ihn nach dem Weg zu einem nahen Club fragten, teilte die Polizei mit. Kurz darauf schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht, ein zweiter riss ihm sein Handy aus der Hand. Der 29-Jährige ging zu Boden, wo die Täter weiter auf ihn einschlugen. Als er um Hilfe rief, wurde er mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann zog daraufhin aus Angst sein Portemonnaie aus der Tasche, das ihm die Täter entrissen. Anschließen flohen die Unbekannten. Der 29-Jährige erlitt Kopf- und Handverletzungen, wollte jedoch selbst einen Arzt aufsuchen.