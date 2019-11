Polizeimeldungen Berlin: Tintenfisch sorgt für Polizeieinsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 21. November 2019 in Berlin.

+++ "Explosiver" Tintenfisch am Savignyplatz +++

Besorgte Bürger meldeten in der Nacht zu Donnerstag gegen 23 Uhr ein weißes Paket, das an einer Litfaßsäule am S-Bahnhof Savignyplatz in Charlottenburg abgestellt war. Bundespolizei und Landespolizei sperrten daraufhin den Bereich weiträumig ab. Feuerwerker des Kampfmittelräumdienstes kamen hinzu und durchleuchteten das Paket. Sie teilten überrascht mit: "Da sind Finger im Paket." Ein Feuerwerker schnitt das Paket hinter der Litfaßsäule auf und gab Entwarnung: Das Paket, von dem zudem ein strenger Geruch ausging, enthielt knapp vier Kilogramm Tintenfisch. Die Sperrung vor dem S-Bahnhof wurde nach rund zwei Stunden wieder aufgehoben.

Dieses Paket mit Tintenfisch sorgte in der Nacht am Savignyplatz für Aufregung.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mann mit Schnittwunden bittet am Alexanderplatz um Hilfe +++

Wieder Gewalt auf dem Alexanderplatz in Mitte: In der Nacht zu Donnerstag tauchte ein Mann in einer Bar auf und bat um Hilfe. Die Angestellten riefen einen Rettungswagen und die Polizei, weil der Mann Schnittverletzungen am Rücken hatte. Die Tat soll irgendwo auf dem Alexanderplatz passiert sein. Der Mann kam in ein Krankenhaus, die Polizei ermittelt.

Einsatzwagen am Alexanderplatz: Ein Mann mit Schnittwunden hatte Hilfe gerufen.

Foto: Thomas Peise

+++ Ausgeschaltete Ampeln an Kreuzung ziehen Verkehrsunfall nach sich +++

An der Kreuzung Hohenzollerndamm Ecke Konstanzer Straße in Wilmersdorf kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkws. Da die Ampeln ausgeschaltet waren, geht die Polizei von einem Vorfahrtsfehler von einem der Fahrzeugführer aus. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, sie kamen ins Krankenhaus.

Totalschaden: Der Unfallwagen am Hohenzollerndamm.

Foto: Thomas Peise

+++ Schwer verletzter Mann in Treptow aufgefunden +++

Auf Höhe einer Bushaltestelle in der Kiefholzstraße in Treptow wurde in der Nacht zu Donnerstag ein schwer verletzter Mann mit Kopfverletzungen aufgefunden. Der Mann war noch ansprechbar, äußerte sich aber nicht, woher die Verletzungen kommen. Die Polizei ermittelt, ob der Mann gestürzt oder von Unbekannten verletzt worden ist.