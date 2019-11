Fritz von Weizsäcker in Berliner Schlosspark-Klinik erstochen - Augenzeugin berichtet

Berlin. In der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend Fritz von Weizsäcker, der Chefarzt des Krankenhauses, erstochen worden. Das bestätigte die Polizei.

Der Messer-Angriff hatte sich während einer Fachtagung in der Privatklinik ereignet. Der Dozent Fritz von Weizsäcker sei während seines öffentlichen Vortrags von einem 57-Jährigen angegriffen und niedergestochen worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mediziner noch am Ort, teilte die Polizei mit.

Bei einem Vortrag in der Schlosspark-Klinik in #Charlottenburg kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Redner. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag er den Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Die Ermittlungen vor Ort hat die #Moko übernommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 19, 2019

Ein zweiter Mann, ein 33 Jahre alter Polizeibeamter, der privat im Publikum saß, überwältigte den Angreifer. Dabei wurde der Polizist schwer verletzt. Der Vater von vier Kindern wurde von einem Notarzt vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wie die Morgenpost erfuhr, musste der Beamte aus dem LKA2 operiert werden. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Mehrere Menschen aus dem Publikum halfen laut Polizei, den Täter festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben.

Fritz von Weizsäcker erstochen: Augenzeugin berichtet

Die Berliner Morgenpost konnte mit einer Augenzeugin sprechen, die den Vortrag besucht hatte. Demnach habe sich die Tat in der psychiatrischen Abteilung nach dem Vortrag ereignet. Mehrere Zuhörer hätten den Raum bereits verlassen. Plötzlich seien Menschen aus dem Vortragssaal gerannt und hätten gerufen: „Einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt!“ Rettungskräfte seien dann sehr schnell vor Ort gewesen.

Die Augenzeugin berichtete, dass alle Zuhörer noch am späten Abend von der Polizei vernommen worden seien. Der Tatverdächtige, so die Augenzeugin, sei vor und während des Vortrages nicht weiter aufgefallen. Der Vortrag von Chefarzt Fritz von Weizsäcker richtete sich nicht an ein Fachpublikum, sondern war ein Patientenvortrag. An der Veranstaltung sollen 20 bis 30 Leute teilgenommen haben.

Fritz von Weizsäcker im Jahr 2015 mit seiner Mutter Marianne.

Fritz von Weizsäcker getötet: 57-Jähriger kein Patient der Klinik

Der Verdächtige war kein Patient der Klinik, in der die Tat geschah. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch dem Sender ntv. Zur Zurechnungsfähigkeit des Mannes lägen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Polizei gab bisher an, dass der Festgenommene 57 Jahre alt und Deutscher ist. Er soll laut Polizei am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat, möglichen Motiven des Täters und seiner Nationalität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Er sei vorher nicht polizeibekannt. Die Polizei ermittelt laut der Sprecherin in alle Richtungen. Beamte sollen demnach auch die Familie Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte.

Ein älteres Paar aus Wilmersdorf berichtete am Mittwochmorgen einer Morgenpost-Reporterin vor Ort: "Wir haben gerade unsere Sohn in die Klinik gebracht." Sie habe gehört, was passiert sei. Die Stimmung auf den Fluren der Schlosspark-Klinik sei sehr bedrückt.

"Im Laufe des Tages wird ein Kondolenzbuch in der Klinik ausgelegt", sagte eine Mitarbeiterin der Schlosspark-Klinik. Das Kondolenzbuch sei vor allem für die Mitarbeiter und Patienten gedacht, Weizsäcker sei ein sehr beliebter Kollege gewesen. Die Klinik will im Verlauf des Tages eine eigene Erklärung veröffentlichen. "Eher etwas Emotionales", so die Sprecherin, denn zu den Ermittlungen der Polizei könne sie sich nicht äußern.

Fritz von Weizsäcker ist der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten und früheren Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Richard von Weizsäcker (gest. 2015). Er war seit 2005 Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie in der Schlosspark-Klinik. Laut Website des Krankenhauses referierte der 59-Jährige am Abend über sein Fachgebiet Lebererkrankungen.

Fritz von Weizsäcker in Berliner Klinik erstochen - Mordkommission ermittelt

In der Schlosspark-Klinik ist Fritz von Weizsäcker erstochen worden.

Foto: Thomas Peise

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ereignete sich die Attacke gegen 18.50 Uhr im Tagungsraum der Abteilung für Psychiatrie der Privatklinik. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Patienten handelt, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die achte Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, so der Sprecher.

Die Berliner Feuerwehr war unmittelbar nach Alarmierung zunächst davon ausgegangen, dass es bei dem Angriff zu einer Vielzahl von Opfern gekommen war. Auch die Gesamtsituation war für die Einsatzkräfte zunächst ungeklärt. Aus diesem Grund wurde ein sogenannter "Massenanfall von Verletzten (MANV)" ausgerufen - ein internes Stichwort, das auch bei Terror-Lagen oder Großbränden genutzt wird. Noch während der Alarmierung erlangten die Einsatzkräfte dann gesicherte Informationen über die Situation und stuften den Einsatz wieder herab.

Die Schlosspark-Klinik grenzt direkt an den Schlosspark Charlottenburg. Das Privatkrankenhaus hat nach eigenen Angaben rund 340 Betten und nimmt an der psychiatrischen Notfallversorgung für Charlottenburg-Nord teil. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie.

Tödliche Attacke auf Fritz von Weizsäcker - alle News in Kürze

Der Arzt Fritz von Weizsäcker wurde am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr erstochen.

Das Opfer ist der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

Die Tat ereignete sich bei einem medizinischen Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg.

Der 57 Jahre alte Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Verdächtige war vorher nicht polizeibekannt und kein Patient der Klinik.

Er wird noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Die Hintergründe der tödlichen Messer-Attacke sind unklar.

Eine Google Map zeigt die Berliner Schlosspark-Klinik, in der es zu dem tödlichen Angriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker gekommen ist.

Wer war Fritz von Weizsäcker?

Februar 2015: Marianne von Weizsäcker (2.v.r.), und der damalige Bundespräsident Joachim Gauck (r), sowie die Kinder von Richard von Weizsäcker, Fritz und Beatrice von Weizsäcker, stehen beim Staatsakt für den gestorbenen Bundespräsidenten am Berliner Dom.

Foto: dpa

Fritz von Weizsäcker wurde 1960 in Essen geboren. Er stammte aus einer sehr bekannten Familie. Sein Vater Richard von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident, zuvor 1981 bis 1984 für die CDU Regierender Bürgermeister von West-Berlin. Seine Mutter ist die frühere deutsche First Lady Marianne von Weizsäcker (87).

Seine Eltern hatten 1953 geheiratet. Richard von Weizsäcker arbeitete damals als Jurist bei Mannesmann.

Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Februar 1987 mit seinem Sohn Fritz von Weizsäcker.

Foto: pa

Bis 1962 wohnte die Familie in Essen und Düsseldorf, zog dann nach Ingelheim und 1967 nach Bonn. Fritz von Weizsäcker war das jüngste der vier Kinder. Sein Bruder Andreas starb 2008, es leben noch die Schwester Beatrice (61) und der älteste Robert Klaus (64). Fritz von Weizsäcker war verheiratet und hinterlässt drei Kinder.

Reaktionen auf die tödliche Attacke auf Fritz von Weizsäcker

FDP-Chef Christian Lindner schrieb noch am Dienstagabend beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."

Weizsäckers Schwester Beatrice veröffentlichte am Dienstagabend bei Instagram das Bild eines Kreuzes und schrieb dazu: "Gib acht auf meinen Bruder ..."

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) schrieb bei Twitter: "Fassungslos! Fritz von Weizsäcker. Mein aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie."

Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker würdigten seinen getöteten Cousin Fritz mit warmen Worten. „Ich fand ihn ganz wunderbar“, sagte von Weizsäcker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt.“ Er habe keine Ahnung, was hinter dem Verbrechen stecken könnte, so Ernst Ulrich von Weizsäcker, der früher SPD-Bundestagsabgeordneter war. Er habe seinen Cousin noch kürzlich bei einer Familienfeier getroffen und sich sehr nett mit ihm unterhalten.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte mit: "Ich bin erschüttert über diese Tat. Den Angehörigen spreche ich mein tiefes Mitgefühl aus. Ich danke dem verletzten Kollegen der Berliner Polizei für seinen mutigen Einsatz und wünsche ihm schnelle Genesung."

Die Charité teilte mit: „Gestern Abend wurde Prof. Dr. Fritz von Weizsäcker, Chefarzt an der Schlosspark-Klinik, ermordet. Die Tat geschah im Rahmen einer öffentlichen Fortbildung und damit in einer Situation, die auch in der Charité alltäglich ist. Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist zutiefst erschüttert über den gewaltsamen Tod des geschätzten und befreundeten Kollegen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Schlosspark-Klinik.“



(mit kla und dpa)