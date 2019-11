FC Stern Marienfelde gegen Tennis Borussia Berlin: Tebe-Fans antisemitisch beleidigt und angegriffen

Am Rande eines Spiels in Marienfelde wurden Anhänger des Charlottenburger Clubs TeBe angegriffen und antisemitisch beleidigt.

Berlin. Anhänger des Berliner Fußball-Landesligisten FC Stern Marienfelde sollen Fans des Vereins Tennis Borussia (TeBe) Berlin angegriffen und antisemitisch beleidigt haben. Bereits während der Partie am Freitagabend auf dem Sportplatz „An der Dorfkirche“ in Marienfelde sollen die Heimfans judenfeindliche Beschimpfungen von sich gegeben haben, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Nach Angaben von Fans wurde außerdem Pyrotechnik gezündet. Nach dem Spiel (3:1 für Marienfelde) wurden die TeBe-Anhänger angegriffen. Zeugenangaben zufolge wurde dabei auch ein Mann geschlagen.

Übergriffe auf TeBe-Fans an Bushaltestelle

Im Anschluss gab es an einer Bushaltestelle in der Nähe weitere Übergriffe. Dabei versuchten mehrere Stern-Anhänger in einen Bus der Linie M11 zu gelangen, um TeBe-Fans anzugreifen. Beim Versuch, die Angreifer zu beruhigen, wurde ein 43-Jähriger mit einem Ast ins Gesicht geschlagen und verletzt. Eine 36-Jährige, die mit im Bus saß, erlitt einen Schock und musste von einem Rettungssanitäter vor Ort behandelt werden. Die Angreifer waren vor Eintreffen der Polizei bereits verschwunden.

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamts ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Die Fans des Charlottenburger Vereins Tennis Borussia gelten als ausgesprochen links. Der Verein hat traditionell viele jüdische Anhänger.