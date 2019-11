Am Donnerstagabend fand eine Razzia im Clanmilieu in Neukölln und Kreuzberg statt. Einsatzkräfte fanden 100 Schuss scharfe Munition.

Berlin. Eine erneute Razzia im Clanmilieu hat am Donnerstagabend in Neukölln und Kreuzberg stattgefunden. Einsatzkräfte suchten unter anderem ein Lokal in der Urbanstraße auf, das als Stammlokal der bekannten arabischen Großfamilie A.-C. gilt. Dort wurden 100 Schuss scharfe Munition griffbereit aufgefunden. Im weiteren Verlauf wurden Sprengstoffhunde eingesetzt, um mögliche weitere Munition und Waffen aufzufinden.

Am Abend durchsuchten Spezialkräfte noch eine Wohnung und ein Lokal, das im Zusammenhang mit einer Krankenhausschlägerei vor zwei Tagen in Kreuzberg stehen soll. Näheres war zunächst nicht zu erfahren.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatten Pkw-Kontrollen stattgefunden. Zwei Autos wurden eingezogen. Drei Clanmitglieder wurden festgestellt und ein Strafverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet.